Boca venció a Sarmiento y avanzó en la Copa Argentina

En el debut oficial del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena, el Xeneize pasó a los octavos del torneo nacional.

Boca venció 2-0 a Sarmiento de Junín y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina , instancia en la que enfrentará a Vélez. Los goles del partido, que significó el debut oficial del Vasco Arruabarrena en su segundo ciclo, fueron de Velasco y Flores.

El Xeneize no pudo contar con Leandro Paredes , que todavía se encuentra en el Mundial con Argentina, y solo tuvo a disposición a Leandro Lozano de sus nuevos refuerzos, con Sebastián Villa y Álvaro Montero sin haberse sumado al grupo todavía.

Arruabarrena mostró sus primeras intenciones en esta segunda etapa, dándole la titularidad al juvenil Leonel Flores y a Alan Velasco, terminando con ambos pagando con goles. Además, sumaron minutos Kevin Zenón y el chileno Carlos Palacios, que habían estado ausentes en gran parte del primer semestre.

Así fue el partido entre Boca y Sarmiento

El Xeneize comenzó mejor el partido en el estadio de Rosario, y a los 13 minutos tuvo su primera chance con un gran centro de Lautaro Blanco, que encontró a Santiago Ascacibar en el área, aunque no pudo definir cómodo y se fue la volea por arriba del travesaño.

El Ruso volvió a tener una clara a los 32 minutos, cuando le quedó la pelota en el área tras otro centro de Blanco, que primero no pudo conectar Velasco y el volante terminó definiendo afuera, cuando entraba Flores sin marca por atrás.

El primer tiempo, a pesar de una gran superioridad del Xeneize, terminó en empate en cero. Boca dominaba pero no podía definir con comodidad para el primer gol del partido.

A los cinco minutos del complemento, cuando Boca ponía a Sarmiento contra las cuerdas, Delgado encontró un pase interno para Velasco, que recibió casi en la medialuna, giró y sacó un derechazo para el 1-0 del Xeneize.

¡QUÉ BOMBAZO DE ALAN VELASCO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE SARMIENTO! pic.twitter.com/tsZsl2pmjR — dataref (@dataref_ar) July 17, 2026

A los 25 del segundo tiempo, cuando el partido había entrado en un terreno muy físico y trabado, Boca logró ampliar la ventaja: Blanco la cruzó hacia la derecha, y Ascacibar la dejó pasar para la llegada del juvenil Flores, que controló, pensó y sacó un derechazo al segundo palo para el 2-0.

¡FLORES Y SU PRIMER GOL OFICIAL CON LA CAMISETA BOCA!



El pibe del Xeneize amplió el marcador ante Sarmiento con un lindo remate cruzado. pic.twitter.com/0EZOrAcj81 — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026

Unos minutos después del segundo gol, Arruabarrena cambió a ambos goleadores. Uno de los que ingresó fue Kevin Zenón, que tuvo una chance clara para el tercero, pero el remate se le fue a centímetros del palo.

Tras la victoria, Boca enfrentará a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina. Su próximo encuentro será el próximo jueves ante O'Higgins, por el playoff de la Copa Sudamericana.

Los datos del partido entre Boca y Sarmiento

Copa Argentina

16avos de final

Boca 2-0 Sarmiento

Velasco (51 min) y Flores (71 min)

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 21:45.

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Thyago Ayala, Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.