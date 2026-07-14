Se confirmó el jugador que llevará la 10 en Boca, tras la salida de Cavani

En el segundo semestre, luego de la rescisión del delantero uruguayo, se conoció el nuevo dueño del histórico dorsal.

Boca arranca este jueves el segundo semestre del 2026 y el nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena en el banco, ante Sarmiento, por los 16avos de final de la Copa Argentina. En el marco de este encuentro, se conoció el jugador que llevará la 10 en la espalda tras la salida por rescición de contrato de Edinson Cavani.

El elegido para ser el nuevo diez del Xeneize es el juvenil Tomás Aranda , que viene de ser una de las figuras en el primer semestre del año, e incluso estuvo en la lista de 55 preseleccionados para el Mundial con la selección argentina.

El periodista Julio Pavoni, que cubre el día a día de Boca confirmó lo que era un secreto a voces: Aranda es el nuevo dueño de la diez, que tiene una historia pesada , con ídolos como Juan Román Riquelme, Diego Maradona y Carlos Tevez vistiéndola en el equipo argentino.

El dorsal 10 que quedaba vacante con la salida de Cavani la llevará TOMÁS ARANDA pic.twitter.com/7gD43eS7Ew — Mago (@JulioPavoni) July 14, 2026

Aranda fue una de las grandes sorpresas del primer semestre de Boca, ya que le dio un desequilibrio que había perdido con la lesión del Changuito Zeballos, y terminó siendo una de las figuras del equipo, a pesar de que ni siquiera había hecho la pretemporada con el plantel.

Con la llegada de Arruabarrena, parece que el juvenil volverá a tener un rol importante, sumado a un gran gesto que ya tuvo con el cuerpo técnico: aunque le dieron unos días de vacaciones luego de volver de la concentración de la selección, Aranda decidió presentarse igual a entrenar con el equipo.

"Si los chicos me demuestran capacidad y el hambre que necesita cualquier jugador de Boca para vestir esta camiseta la chance la van a tener", comentó el DT sobre el papel de los juveniles en su ciclo, tras el amistoso ante Paranaense.

ARRUABARRENA s/los pibes:



“Si los chicos me demuestran capacidad y el hambre que necesita cualquier jugador de Boca para vestir esta camiseta la chance la van a tener”.



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El mercado de pases de Boca

Tras una larga negociación, el Xeneize ya se aseguró dos refuerzos más, que se suman al lateral derecho Leandro Lozano, que fue el primero en llegar en este mercado de pases.

Por un lado, Boca invirtió seis millones y medio de dólares por el 100% del pase de Sebastián Villa, que ya se hizo la revisión médica y será refuerzo Xeneize para el segundo semestre. A pesar de que su nivel futbolístico fue muy alto en su paso por Independiente Rivadavia, el presidente Juan Román Riquelme fue muy cuestionado por la decisión de buscarlo.

Esto se debe a su polémica historia en el club: primero se fue cuando lo apartaron por la denuncia de violencia de género y se consideró libre, firmando con otro club; luego volvió al fútbol argentino y manifestó su deseo de jugar en River, y en el medio realizó una demanda contra el Xeneize por considerarse despedido en su momento. Ignorando esto, y la opinión negativa de muchos hinchas, Boca lo volvió a contratar, gastando una gran suma de dinero.

AHORA | SEBASTIÁN VILLA se convertirá en REFUERZO de #BOCA, confirmado de manera OFICIAL por @estoesboca_ok. pic.twitter.com/BLcLcDl3VB — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 12, 2026

Por otra parte, el arquero Álvaro Montero, de reciente paso por Vélez, también se convirtió en refuerzo de Boca. En un puesto clave, que tenía pocas variantes tras la lesión de Agustín Marchesín.