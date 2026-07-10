Boca podría perder a otro jugador que fue titular en el ciclo de Claudio Úbeda: de quién se trata

En las últimas horas se conoció que un jugador del xeneize podría salir en las próximas semanas a un club gigante de su región. Quién es.

Cuando los rumores empezaron a girar en torno al futuro del joven Exequiel Zeballos , que estaría negociando con un club de Europa, apareció una noticia que involucró a otro jugador del plantel de Boca que podría irse del club. Fue titular en el ciclo de Claudio Úbeda y una pieza importante en el armado de su once inicial, pero con Rodolfo Arruabarrena no tendrá la misma suerte.

Desde el primer día el nuevo entrenador le dejó en claro que no tendrá lugar en el plantel y deberá buscarse un nuevo destino para su carrera futbolística. Según trascendió, un jugador estaría negociando para salir.

Juan Barinaga tiene la sentencia firmada en el xeneize. Sin lugar, el lateral derecho podría tener espacio en un club importante de Sudamérica. Entre la información que trascendió, el xeneize está negociando con Peñarol de Uruguay para acordar un préstamo con opción de compra, para recuperar la inversión hecha (llegó a cambio de tres millones de dólares).

Si bien no se conocieron las cifras de la operación, las partes son optimistas y creen que podría concretarse un acuerdo a pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2028. Cabe recordar que el jugador entrena con otros jugadores que también fueron apartados.

El jugador disputó 42 partidos en Boca(36 como titular) y fue titular en el proceso de Úbeda.

Bombazo: Boca podría perder a una figura que tendría todo acordado con un gigante de Europa

Boca fue contundente en el mercado de pases avanzando con una limpieza de nombres en el plantel para desterrar a quienes no serán tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, como Ander Herrera, Edinson Cavani, Agustín Martegani, la relegación de los laterales derecho Marcelo Weigandt y Barinaga. Lo cierto es que el regreso del fútbol argentino está más cerca que nunca y los clubes siguen poniéndose a punto con lo que hasta el momento tienen.

Pero la depuración sigue en el xeneize. Luego de dejarlo colgado por un momento y darle un ultimátum para su carrera, un jugador avanzó con sus pretensiones entre seguir en el club o emigrar al fútbol europeo. En las últimas horas se conoció que tendría todo acordado para firmar con un club grande de Europa.

Quién es el club que habría acordado con Zeballos

Según trascendió desde Italia, a través del periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, el habilidoso delantero Exequiel Zeballos tendría todo acordado con el Napoli, equipo donde supo brillar Diego Armando Maradona, convirtiéndose en un ícono del club, como también argentinos como Gonzalo Higuaín, entre otros.

Sin embargo a este acuerdo le falta una parte importante: la negociación con Boca, debido a que los napolitanos no hablaron con el club de La Ribera. Si bien todavía no hay una oferta formal, se estima que el club italiano podría desembolsar cerca de 10 millones de dólares, una gran oportunidad para el club debido a que estaba abierto a una renovación o a la venta al exterior.