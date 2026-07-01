Edinson Cavani confirmó su desvinculación de Boca y se despidió de los hinchas: el video

El delantero uruguayo publicó un video en sus redes sociales luego de firmar la rescisión de su contrato.

Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca este miércoles, luego de firmar la rescisión de su contrato con el club. La salida se dio después de que Rodolfo Arruabarrena le comunicara que no sería tenido en cuenta para el próximo semestre, pese a que el delantero uruguayo todavía tenía vínculo vigente con la institución.

El paso de Cavani por Boca terminó después de tres años, con un registro de 28 goles y tres asistencias en 81 partidos oficiales. Sin embargo, su ciclo quedó atravesado por las lesiones, especialmente durante el último semestre, cuando una molestia lumbar lo dejó casi sin actividad y le impidió sostener continuidad dentro del equipo.

Esa falta de regularidad también generó malestar en parte de los hinchas, que esperaban otra incidencia de un futbolista de su trayectoria. Aunque tuvo momentos importantes y convirtió goles con la camiseta azul y oro, el cierre de su etapa estuvo marcado por la frustración deportiva, las ausencias y la imposibilidad de competir con normalidad.

Embed OFICIAL | EDINSON CAVANI SE DESPIDIÓ DE #BOCA con este video.



➡️81 partidos

➡️28 goles

➡️3 asistencias

➡️0 titulos



❓¿Cómo califican su paso por el Xeneize que duró 3 años? pic.twitter.com/YLVAb9zxyH — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 2, 2026

Tras acordar su salida con la dirigencia, Cavani publicó un video en sus redes sociales para despedirse de Boca. En el mensaje, recordó que llegó en 2023 para cumplir el deseo de jugar en el club y remarcó que conocer el “Mundo Boca” le dio todavía más motivos para prepararse y dar el máximo en cada partido.

El delantero también habló del dolor que le provocó quedar al margen en el último tiempo y reconoció que fue una de las situaciones más tristes de su carrera. De todos modos, agradeció a los hinchas, al club y a quienes hicieron posible su llegada, y aseguró que su familia se lleva un vínculo especial con Boca, al que seguirán deseándole lo mejor.

El mensaje de despedida completo de Edinson Cavani

"Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”, inició el uruguayo.

“Después, cuando comencé a conocer este mundo, el famoso Mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el 100% cada partido. El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando”, agregó.

“Después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club”, contó acerca de las lesiones que lo marginaron de las canchas durante varios meses.

“En medio de esos momentos, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo”, se sinceró.

“Igualmente quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Porque como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso Mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien”, dijo.

Finalmente, agradeció “a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”, a los hinchas y a los funcionarios del club.