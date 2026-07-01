Sebastián Villa, a un paso de volver a Boca: por cuántos años firma

Sebastián Villa quedó muy cerca de volver a Boca en este mercado de pases . El delantero colombiano ya tiene arreglado su contrato con el Xeneize y ahora solo resta que el club de la Ribera termine de cerrar el acuerdo con Independiente Rivadavia de Mendoza , dueño de su pase. Por el momento, la duración del vínculo no fue informada oficialmente.

El posible regreso de Villa no pasa inadvertido por su historia reciente con Boca . El colombiano jugó en el club entre 2018 y 2023, pero su salida quedó atravesada por conflictos con la dirigencia y por su situación judicial, que derivó en que dejara de ser tenido en cuenta para las convocatorias del plantel profesional.

Luego de aquella ruptura, Villa continuó su carrera fuera del club y más tarde recaló en Independiente Rivadavia , donde volvió a tener continuidad. Ahora, con Boca en busca de variantes ofensivas y con Rodolfo Arruabarrena a la espera de refuerzos, el nombre del colombiano volvió a instalarse con fuerza pese a la resistencia que genera en parte de los hinchas.

Sebastián Villa - Portada Riquelme quiere cerrar al colombiano Sebastián Villa para Boca.

La negociación entre Boca e Independiente Rivadavia tuvo idas y vueltas. El Xeneize se plantó en una oferta cercana a los seis millones de dólares, mientras que la Lepra mendocina buscó sostener sus pretensiones. En paralelo, Villa le hizo saber a la dirigencia comandada por Daniel Vila que su intención era salir en este mercado, lo que ayudó a acercar las partes.

El regreso del colombiano también aparece ligado al futuro de Exequiel Zeballos, que podría irse del club. En ese escenario, Villa llegaría para ocupar un lugar importante en el ataque y convertirse en una opción directa para reemplazar al Changuito. Boca ya había analizado otras alternativas, como Maher Carrizo y Tiago Palacios, pero hoy el retorno del exjugador xeneize está más encaminado que nunca.

Cavani anunció su salida de Boca

Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca este miércoles, luego de firmar la rescisión de su contrato con el club. La salida se dio después de que Rodolfo Arruabarrena le comunicara que no sería tenido en cuenta para el próximo semestre, pese a que el delantero uruguayo todavía tenía vínculo vigente con la institución.

El paso de Cavani por Boca terminó después de tres años, con un registro de 28 goles y tres asistencias en 81 partidos oficiales. Sin embargo, su ciclo quedó atravesado por las lesiones, especialmente durante el último semestre, cuando una molestia lumbar lo dejó casi sin actividad y le impidió sostener continuidad dentro del equipo.

Esa falta de regularidad también generó malestar en parte de los hinchas, que esperaban otra incidencia de un futbolista de su trayectoria. Aunque tuvo momentos importantes y convirtió goles con la camiseta azul y oro, el cierre de su etapa estuvo marcado por la frustración deportiva, las ausencias y la imposibilidad de competir con normalidad.

Cavani Boca Preocupado Portada

Tras acordar su salida con la dirigencia, Cavani publicó un video en sus redes sociales para despedirse de Boca. En el mensaje, recordó que llegó en 2023 para cumplir el deseo de jugar en el club y remarcó que conocer el “Mundo Boca” le dio todavía más motivos para prepararse y dar el máximo en cada partido.

El delantero también habló del dolor que le provocó quedar al margen en el último tiempo y reconoció que fue una de las situaciones más tristes de su carrera. De todos modos, agradeció a los hinchas, al club y a quienes hicieron posible su llegada, y aseguró que su familia se lleva un vínculo especial con Boca, al que seguirán deseándole lo mejor.