El fuerte mensaje del DT de Noruega tras la clasificación y en la previa al duelo de octavos con Brasil.

Noruega ya piensa en el duelo de octavos de final frente a Brasil . Después de vencer 2-1 a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026 , el entrenador Stale Solbakken protagonizó un emotivo discurso en el vestuario, donde celebró el histórico logro de su selección y cerró con un mensaje dirigido a Carlo Ancelotti , DT italiano de la Verdeamarela, su próximo rival en el torneo.

El conjunto nórdico volvió a instalarse entre los protagonistas de una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y ahora buscará seguir haciendo historia. Además, afrontará el cruce con un dato que alimenta la ilusión: nunca perdió ante la Canarinha. Durante la celebración con sus futbolistas, Solbakken destacó la importancia de la clasificación y aseguró que el plantel cambió la historia del país.

“Los jugadores de la selección nacional han hecho historia. No solo en la historia del fútbol de este país, sino en la historia de Noruega en su conjunto. Esto es algo enorme, no volverá a ocurrir. Jamás volveremos a vivir algo así”, afirmó totalmente ilusionado.

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El entrenador también valoró el impacto que tuvo la campaña del equipo en todo el país y recordó los 28 años que Noruega pasó sin disputar un Mundial: "Ustedes son los responsables. Ustedes son los que hicieron posible que todos en Noruega se emborracharan durante 14 días sin que a nadie le pareciera extraño. Ustedes son los que crearon esto. Llévense eso consigo".

El picante mensaje a Brasil

Entre risas y con entusiasmo, Stale Solbakken cerró el discurso mirando hacia el próximo desafío de su equipo en este Mundial 2026. “Hoy disfrutarán, y espera Carlo Ancelotti, ¡vamos por vos!”.

Además del mensaje a Ancelotti, Stale también tuvo palabras de elogio para su goleador, Erling Haaland, autor del gol que selló la clasificación y uno de los máximos artilleros de la competencia. “Sin duda es el mejor goleador del mundo. Hoy no participó mucho, pero marcó el gol del partido. Es un jugador extraordinario”, aseguró.

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El entrenador agregó que, más allá de su capacidad goleadora, el delantero del Manchester City entiende el funcionamiento colectivo del equipo: “Sé que se siente orgulloso de formar parte de esto, de jugar para su país, pero también sabe que este es un equipo que trabaja unido y que necesita el apoyo de sus compañeros”.

El dato que ilusiona al país escandinavo, cuna de la mitología vikinga y de la escena del black metal de los '90s, es que el historial favorece al conjunto encabezado por Haaland: Brasil nunca pudo derrotar a Noruega. Se enfrentaron cuatro veces, con dos triunfos noruegos (4-2 en un amistoso de 1997 y 2-1 en el Mundial de Francia 1998) y dos empates, registrados en amistosos de 1988 y 2006. Con ese antecedente favorable, el equipo noruego buscará dar otro golpe para seguir escribiendo la página más importante de su historia en los mundiales. El partido será este domingo 5 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey desde las 17, hora de la argentina.