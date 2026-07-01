Una balacera los sorprendió cuando veían el partido entre México y Ecuador: al menos tres muertos

En el evento realizado en una cancha municipal en el marco del Mundial hubo además nueve heridos, entre los que figura una excolaboradora del gobierno local.

Los responsables de la balacera se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego contra las personas que veían el partido de México.

Al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas durante una balacera registrada en una cancha de usos múltiples del estado de Morelos, en México, donde vecinos seguían la transmisión del partido entre el seleccionado mexicano y Ecuador , por los 16avos de final del Mundial .

La agresión se produjo este martes por la noche en la cancha Puentecillas, ubicada en la colonia Rancho Nuevo Yautepec. De acuerdo con los primeros reportes, hombres que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra las personas que participaban de la reunión.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó dos víctimas fueron localizadas sin vida en el lugar del ataque, mientras que una tercera murió posteriormente en un hospital.

Videos difundidos por asistentes muestran que en el predio había familias y niños reunidos para seguir el partido cuando comenzaron los disparos. Las grabaciones circularon en redes sociales y fueron replicadas por medios locales durante las horas posteriores al ataque.

Qué se sabe sobre el ataque durante el partido entre México y Ecuador

La cancha municipal donde ocurrió la balacera funcionaba como punto de encuentro para vecinos de la zona que se habían reunido para observar el encuentro que se llevaba a cabo en el estadio Azteca, en la ciudad de México.

Tras los llamados de emergencia, equipos de asistencia médica acudieron al lugar para atender a las víctimas. Paramédicos brindaron los primeros auxilios y coordinaron el traslado de los heridos a distintos centros de salud.

Entre las personas lesionadas figura Sandra Fernández, quien trabajó anteriormente junto al actual alcalde de Yautepec. Además, ha manifestado públicamente su intención de participar en el próximo proceso electoral para la presidencia municipal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio_Formula/status/2072167723996520546?s=20&partner=&hide_thread=false "¿Por qué los niños, por qué?": Lo que debía ser una noche para disfrutar del partido de la Selección Mexicana terminó en tragedia.



Un ataque armado irrumpió durante la transmisión del encuentro en una cancha de usos múltiples de Yautepec, Morelos, dejando 2 personas… pic.twitter.com/MhFpQfAHzU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 1, 2026

“¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo va a estar esta maldita delincuencia? ¿Por qué los niños? ¿Por qué mientras disfrutaban sanamente de la tarde en un partido de fútbol de la Selección Mexicana? ¿Por qué tiene que pasar esto?”, exclamó una mujer presente en el lugar, en uno de los videos difundidos por medios locales.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la agresión e identificar a los responsables.

El mensaje de la gobernadora tras la balacera

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se pronunció sobre lo sucedido a través de sus redes sociales y aseguró que instruyó a las instituciones de seguridad a avanzar con las investigaciones.

“Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados”, escribió la mandataria.

Además, agregó: “He instruido a las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia. Reitero mi convicción de seguir trabajando por la paz y la tranquilidad de nuestro estado”.

La gobernadora indicó que las tareas estarán coordinadas por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, integrada por organismos de seguridad y justicia del estado.

También reportaron muertes durante los festejos en Ciudad de México

El triunfo por 2-0 de la Selección mexicana también dejó otros episodios fatales en la Ciudad de México, donde la Secretaría de Salud Pública informó inicialmente dos fallecimientos por asfixia ocurridos durante la madrugada del 1 de julio. Horas después, la jefa de Gobierno comunicó que la cifra ascendió a tres personas fallecidas.

“Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y una mujer de 19, ya identificados por sus familiares. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos”, señalaron en un comunicado oficial.

México sub El triunfo por 2-0 de la Selección mexicana también dejó otros episodios fatales en la Ciudad de México

En un primer reporte, el Puesto de Mando del Sector Salud señaló que en las calles Hamburgo y Lancaster fueron asistidas “dos personas de aproximadamente 60 años inconscientes”.

Al lugar acudieron células de atención integradas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos. Tras recibir maniobras de asistencia, los afectados fueron trasladados a centros de salud para su atención médica.