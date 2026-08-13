Travesía imposible: salió de Chile en 1998 para viajar a pie a su casa en Inglaterra

Karl Bushby se propuso volver a su ciudad natal sin usar ningún medio de transporte para avanzar. Lleva más de 49.000km recorridos.

Karl Bushby , un exparacaidista del Ejército Británico, emprendió una drástica aventura en noviembre de 1998: salió desde Punta Arenas , Chile, con el objetivo de regresar a su casa en Hull, Inglaterra, caminando una ruta continua y sin usar ningún tipo de vehículo para facilitar el trayecto.

La expedición, denominada Goliat, continúa vigente en la actualidad, casi 28 años después de su salida desde Chile. El 6 de junio de 2026 había recorrido más de 49.110 kilómetros y le restaban tan solo 900 para llegar al Reino Unido .

Al comienzo del viaje, Bushby puso dos reglas fundamentales que todavía mantiene: no usar ningún medio de transporte para avanzar en el recorrido y no volver a su casa hasta poder hacerlo por sus propios medios.

El viaje de Karl Bushby desde Chile hasta Inglaterra

Desde que comenzó el viaje en 1998, Bushby ya atravesó 25 países distintos y pasó por ambientes completamente variados: desde la Patagonia y el desierto de Atacama hasta distintas selvas, montañas y regiones del Ártico.

En el trayecto, además, tuvo que atravesar varios momentos críticos. En 2001, por ejemplo, debió cruzar el Tapón del Darién, ubicado entre Colombia y Panamá y considerado una de las zonas más peligrosas de su recorrido. Cinco años más tarde, atravesó el estrecho de Bering, entre Alaska y Rusia, caminando sobre el hielo durante el invierno.

Lejos de ser únicamente un desafío físico, la travesía también tuvo todo tipo de interrupciones. En 2020, por ejemplo, el recorrido quedó detenido en Asia Central por problemas con las visas y la pandemia de coronavirus. Por eso, el viaje se extendió muchos años más de los planeados.

El desafío que todavía debe superar antes de llegar a su casa

Como en 2024 debía avanzar desde Kazajistán a Europa sin usar transportes y no quería cruzar Rusia o Irán, ya que los consideraba demasiado peligrosos, Bushby decidió nadar 288 kilómetros por el mar Caspio hasta Azerbaiyán. El británico completó el recorrido en 31 días y utilizó una embarcación únicamente para descansar.

En la actualidad, se encuentra en la última parte del viaje por Europa y tiene como objetivo llegar a Calais, en Francia, durante 2026. Sin embargo, ahí deberá enfrentarse a otro de los grandes problemas del viaje: cómo cruzar el Canal de la Mancha sin utilizar transporte.

Si bien su intención es conseguir autorización para caminar por el túnel de servicio del Eurotúnel, aún no se sabe si las autoridades le darán acceso. En caso de no obtenerlo, evaluó atravesar el Canal de la Mancha nadando, un recorrido de 33,7 kilómetros.

Todos los países por los que pasó

Chile.

Argentina.

Perú.

Ecuador.

Colombia.

Panamá.

Costa Rica.

Nicaragua.

Honduras.

Guatemala.

México.

Estados Unidos.

Canadá.

Rusia.

Mongolia.

Uzbekistán.

Turkmenistán.

Kazajistán.

Azerbaiyán.

Armenia.

Turquía.

Bulgaria.

Rumania.

Hungría.

Eslovaquia.

Así, tras casi 28 años, más de 49.000 kilómetros y aproximadamente 75 millones de pasos, Karl Bushby está cada vez más cerca de completar una travesía histórica: llegar caminando desde Chile hasta Inglaterra manteniendo una ruta continua.