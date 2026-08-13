"Me trataron como una delincuente": el calvario la argentina que estuvo presa un mes en cuatro cárceles de EE.UU

La joven recuperó la libertad y contó cómo una salida rumbo al Mundial se convirtió en un verdadero drama. Fue arrestada por el ICE.

La argentina fue detenida cuando viajaba para ver un partido de la Selección durante el Mundial.

La historia de una niñera argentina en Estados Unidos comenzó como un viaje para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y terminó en una experiencia difícil de procesar. La detuvieron, estuvo presa durante un mes y fue liberada bajo fianza. El impactante relato que hizo.

Iliana Lick salió de su casa rumbo al aeropuerto, pero nunca llegó al partido que esperaba presenciar. La joven quedó bajo custodia del ICE , la agencia estadounidense encargada del control migratorio.

La joven fue arrestada el 11 de julio en el aeropuerto cuando iba a viajar a Kansas City. Su intención era asistir al partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial, pero los agentes migratorios la retuvieron y comenzó entonces un recorrido por distintos centros.

Durante un mes pasó por instalaciones ubicadas en Filadelfia, Louisiana, Texas y Nuevo México, donde permaneció hasta recuperar la libertad.

“Me trataron como a una delincuente"

Ya de regreso en Filadelfia, el lugar donde vive con su familia, Lick habló públicamente sobre lo que vivió. “Me trataron como a una delincuente y eso no está bien”, expresó, todavía sorprendida por la forma en que ocurrió todo.

El viaje para alentar a la Selección terminó con un mes bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la argentina ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país después del vencimiento de su visa. Su expediente migratorio todavía sigue abierto.

Su novio, Steven Melchiorre, dio otra explicación y aseguró que Lick entró legalmente, que contaba con una solicitud pendiente y buscaba conseguir una visa de trabajo. También sostuvo que nunca cometió delitos ni faltó a una audiencia.

Después de recuperar la libertad, la joven habló con NBC Philadelphia y Telemundo 62. Dijo sentirse afortunada, aunque admitió que todavía estaba cansada y en estado de shock por lo ocurrido.

Una parte central de su relato estuvo dedicada a las mujeres con las que compartió la detención migratoria. “Esas personas no son delincuentes. Son personas que tienen familia, tienen hijos, son muy trabajadoras y no se merecen esto”, afirmó.

Lick contó que en uno de los centros convivió con otras ocho detenidas y que entre todas formaron un grupo de contención. “Éramos nueve y nos apoyábamos unos a otros. Literalmente, lloraba en el avión pensando en ellos”, recordó sobre su regreso.

La argentina trabaja como niñera para dos familias y vive con su pareja desde hace más de dos años. En su ausencia, sus empleadores y allegados también siguieron el caso y colaboraron con la campaña para conseguir su liberación.

La fianza y el futuro del expediente

La salida se concretó después de una audiencia judicial y del pago de una fianza de 10.000 dólares. Para cubrir ese monto y otros gastos, Melchiorre abrió una colecta en GoFundMe.

La campaña reunió 18.871 dólares mediante 225 donaciones. Lick agradeció la ayuda recibida y reconoció que no esperaba semejante respuesta: “No puedo creer que tanta gente me esté apoyando y que vayan a estar ahí para mí”.

La libertad no significa que su situación esté resuelta. La causa migratoria continuará y la joven deberá seguir las próximas instancias desde su casa en Filadelfia.

Desde ya, el mes bajo custodia dejó una marca difícil de borrar en Lick y una mirada diferente sobre las personas que permanecen encerradas mientras esperan una decisión sobre su futuro.