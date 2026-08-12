Violencia brutal en Centenario, otra vez: "Lagrimita" atacó con un fierro a dos hombres

Se trata de un hombre que tiene problemas mentales con reiterados problemas de agresividad. La víctima sufrió una herida en la frente y fue trasladado al hospital.

El hombre atacó a dos personas con un fierro estilo manopla y le provocó una importante lesión cortante en la frente.

Un ataque con extrema violencia tuvo lugar ayer martes 11 al mediodía en Centenario , cuando un joven atacó con un fierro a dos hombres y le provocó una grave herida en la frente , que derivó en el traslado de emergencia al Hospital Natalio Burd para recibir atención médica. El agresor es un hombre con problemas de salud mental que protagonizó múltiples robos y agresiones, que tienen en vilo a los vecinos de la localidad.

Se trata de “Lagrimita” un paciente psiquiátrico, que es notificado de las causas en su contra, demorado durante un corto período de tiempo y posteriormente liberado por su condición. La comunidad de Centenario expresó su preocupación debido a la cantidad de episodios de violencia protagonizados por el hombre.

El episodio se registró en la zona de Peatonales del barrio Los Pioneros , a las 12:30 del mediodía. En ese lugar, el agresor interceptó a dos jóvenes que caminaban por la zona y los atacó con un fierro estilo manopla, lo que provocó una herida grave en la frente de una de las víctimas. Ante la situación, intervinieron efectivos de la División Motorizada y de la Comisaría 52°.

El ataque le provocó una lesión con hemorragia que motivó su traslado de emergencia al Hospital Natalio Burd para recibir atención médica, sin embargo, después trascendió que se retiró del lugar y no quiso radicar la denuncia.

No es la primera vez que Lagrimita es detenido, la semana pasada atacó a un joven por no convidarle un cigarrillo. Gentileza Policía del Neuquén

La víctima fue trasladada al Hospital y no quiso radicar la denuncia

Según informó Centenario Digital, el agresor de apellido Chirino fue reducido y trasladado en calidad de demorado a la comisaría, pero probablemente quedó en libertad tras ser notificado de una nueva causa en su contra. Sin embargo, no se confirmó oficialmente la liberación del apodado “Lagrimita”.

El ataque generó preocupación entre los vecinos y familias de la zona, fundamentalmente porque sucedió en el horario de salida de la Escuela 239 y en inmediaciones del establecimiento educativo, ubicado en la Peatonal 9 y calle Honduras. No es la primera vez que el agresor protagoniza una golpiza con un objeto contundente, ya que hace dos semanas, Chirino atacó con un fierro a un joven que se negó a convidarle un cigarrillo.

Gentileza: Centenario Digital.

Violencia extrema: lo atacó con un fierro porque no le quiso dar un cigarrillo

Una agresión tuvo lugar el viernes 31 de julio en horas del mediodía en Centenario, cuando un joven fue atacado con un fierro por negarse a darle un cigarrillo a “Lagrimita”, un hombre con problemas de salud mental que protagonizó múltiples robos y agresiones, que tiene en vilo a los vecinos de la localidad. El hombre, considerado paciente psiquiátrico, es notificado de las causas en su contra pero posteriormente es liberado y los vecinos exigen su internación.

El episodio sucedió cerca de las 12:30 sobre la Avenida Libertador, a metros de la intersección con Leopoldo Lugones y el acceso a las peatonales. De acuerdo con la información que dio a conocer Centenario Digital, el hombre le pidió un cigarrillo al joven y tras negarse a darlo, “Lagrimita” comenzó a insultarlo y lo golpeó con un fierro en el rostro.

El joven se negó a darle un cigarrillo y recibió un fierrazo en la cara

La brutal agresión le provocó heridas en su cara, por eso el joven recibió asistencia de una familiar hasta la llegada del personal policial. Allí acudieron rápidamente los agentes de la Comisaría Nº52 y demoraron al agresor, reconocido por los efectivos por protagonizar otras situaciones de violencia.

La víctima sufrió lesiones como consecuencia del golpe, aunque no trascendió oficialmente la gravedad de su estado ni si fue trasladado al Hospital Natalio Burd para recibir asistencia médica.

Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

La comunidad de Centenario exige la internación de "Lagrimita"

Según informó el medio local, los vecinos de Centenario expresaron su hartazgo por los reiterados hechos de violencia protagonizados por el hombre y cuestionaron a la justicia neuquina porque ante cada episodio que comete, solamente es notificado y posteriormente liberado.

La comunidad de Centenario señala que no se cumple con la ley de salud mental, ya que el hombre es considerado un paciente psiquiátrico y los hechos de violencia que protagoniza pone en riesgo no solo su integridad sino la de terceros de forma permanente. Esta situación provoca temor entre los vecinos, que no saben cómo va a reaccionar “Lagrimita” cuando lo cruzan por las calles de la localidad.

Según relataron los vecinos del sector de peatonales, durante las horas previas al ataque, el hombre había estado tomando bebidas alcohólicas en uno de los pasillos y que algunos comerciantes le dan las bebidas etílicas ante el temor por amenazas que sufrieron y evitar destrozos en sus locales.