Violencia extrema: lo atacó con un fierro porque no le quiso dar un cigarrillo

Se trata de paciente psiquiátrico con un importante prontuario delictivo. Los vecinos exigen su internación ante el riesgo permanente para él y terceros.

Un ataque con extrema violencia tuvo lugar ayer viernes en horas del mediodía en Centenario , cuando un joven fue atacado con un fierro por negarse a darle un cigarrillo a “Lagrimita”, un hombre con problemas de salud mental que protagonizó múltiples robos y agresiones , que tiene en vilo a los vecinos de la localidad. El hombre, considerado paciente psiquiátrico , es notificado de las causas en su contra pero posteriormente es liberado y los vecinos exigen su internación.

El episodio sucedió cerca de las 12:30 sobre la Avenida Libertador , a metros de la intersección con Leopoldo Lugones y el acceso a las peatonales . De acuerdo con la información que dio a conocer Centenario Digital, el hombre le pidió un cigarrillo al joven y tras negarse a darlo, “Lagrimita” comenzó a insultarlo y lo golpeó con un fierro en el rostro.

La brutal agresión le provocó heridas en su cara , por eso el joven recibió asistencia de una familiar hasta la llegada del personal policial. Allí acudieron rápidamente los agentes de la Comisaría Nº52 y demoraron al agresor , reconocido por los efectivos por protagonizar otras situaciones de violencia.

La víctima sufrió lesiones como consecuencia del golpe, aunque no trascendió oficialmente la gravedad de su estado ni si fue trasladado al Hospital Natalio Burd para recibir asistencia médica.

El hombre apodado "Lagrimita" es un paciente psiquiátrico.

La comunidad de Centenario exige la internación de "Lagrimita"

Según informó el medio local, los vecinos de Centenario expresaron su hartazgo por los reiterados hechos de violencia protagonizados por el hombre y cuestionaron a la justicia neuquina porque ante cada episodio que comete, solamente es notificado y posteriormente liberado.

La comunidad de Centenario señala que no se cumple con la ley de salud mental, ya que el hombre es considerado un paciente psiquiátrico y los hechos de violencia que protagoniza pone en riesgo no solo su integridad sino la de terceros de forma permanente. Esta situación provoca temor entre los vecinos, que no saben cómo va a reaccionar “Lagrimita” cuando lo cruzan por las calles de la localidad.

Según relataron los vecinos del sector de peatonales, durante las horas previas al ataque, el hombre había estado tomando bebidas alcohólicas en uno de los pasillos y que algunos comerciantes le dan las bebidas etílicas ante el temor por amenazas que sufrieron y evitar destrozos en sus locales.