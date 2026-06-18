Las autoridades capturaron un animal callejero en Playa Magagna. Pero la mujer dice que no fue el causante de la tragedia y mencionó dos perros de raza.

Chubut: tras la muerte de una nena atacada por un perro, sigue la polémica entre la mamá y el Municipio.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Rawson , Miguel Larrauri , dijo que la investigación de la muerte de la nena de cinco años, que fue atacada por un perro en una playa de la capital de Chubut , continúa centrándose en el animal que fue hallado en el lugar y capturado por personal municipal.

Larrauri hizo la aclaración luego de que la mamá de la niña, Marcia Miranda , aseguró en redes sociales que las autoridades de Rawson habían atrapado al perro equivocado y dio a entender que los causantes del trágico episodio podrían ser animales con dueño y no un perro callejero.

“Ese perro no es el que atacó a mi hija. Había dos perros más sueltos, uno negro y otro marrón, los dos de raza”, indicó la mujer en una publicación en Facebook .

Playa Magagna Playa Magagna, a 12 kilómetros de Rawson, en Chubut.

Incluso, afirmó que el animal capturado con el municipio había estado jugando con su hija “antes de que la mataran”.

Chubut: la palabra del director de Ambiente de Rawson

El ataque tuvo lugar el sábado último en Playa Magagna, una localidad balnearia dentro del municipio de Rawson, ubicada a unos 12 kilómetros de la capital provincial.

Según contó Larrauri en Jornada Radio, agentes de Zoonosis llegaron al lugar alertados por la Policía de Playa Unión y, al arribar, encontraron que los efectivos policiales ya tenían bajo su custodia al perro que ahora forma parte central de la investigación y está alojado en las instalaciones del antiguo zoológico municipal.

El funcionario confirmó que se trata de un animal conocido en el barrio, a quien la gente solía alimentar, pero acerca del cual es difícil establecer con claridad la responsabilidad sobre su cuidado.

"En principio sería este can, pero todavía no existe un veredicto definitivo", sostuvo Larrauri.

"Cosas totalmente insólitas"

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal de Playa Magagna, César Galdámez, rechazó versiones surgidas en las redes sociales que sugirieron que la captura del perro callejero tenía que ver con algún tipo de protección de los dueños de los animales que realmente habrían atacado y causado la muerte de la pequeña.

Perro atrapado en Playa Magagna, Rawson, Chubut El Perro atrapado en Playa Magagna, Rawson, Chubut.

"Se llegó a decir que los vecinos estamos cubriendo a alguien con plata, a un juez, que cambiamos al perro o incluso que lo pintamos para ocultar pruebas. Son cosas totalmente insólitas", aseguró el dirigente vecinal.

En Playa Magagna, según precisó Galdámez, viven unas 120 familias pero la población crece a más del doble durante períodos de vacaciones y fines de semana largo como el del momento de la tragedia.

Tanto el titular de la Asociación como el secretario de Ambiente admitieron que los perros sueltos y sin dueño son un problema persistente en la zona.

Una cámara que podría ser clave

Galdámez precisó que hay una cámara de seguridad ubicada en una vivienda cercana al lugar donde se produjeron los hechos, y que las filmaciones fueron entregadas a la Fiscalía.

Indicó, en ese sentido, que los registros de la cámara podrían llegar a aportar información clave para reconstruir la secuencia de los acontecimientos, teniendo en cuenta que al momento del ataque no había testigos presenciales.

Tanto desde el Municipio como desde la Asociación Vecinal coincidieron en que las pericias científicas serán determinantes para esclarecer el caso y establecer si el perro actualmente bajo resguardo en Rawson fue efectivamente el responsable del ataque.