Pedro Alberto Kreder y Juana Morales fueron vistos por última vez en Comodoro Rivadavia el 11 de octubre de 2025. Deste entonces, todo es misterio.

A ocho meses de la desaparición de los jubilados en Chubut, una de las hijas contó cómo siguen buscándolos.

Pasaron ocho meses desde el día en el que fueron vistos por última vez Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, los jubilados de Comodoro Rivadavia que desaparecieron durante una salida de fin de semana hacia la localidad de Camarones , en la provincia de Chubut .

Después de ese 11 de octubre de 2025, el único vestigio que halló la investigación fue la camioneta de Juana, que había salido conduciendo Alberto . Más allá de eso, nada, a pesar de una búsqueda incesante, testimonios que parecían dar indicios y el establecimiento de una importante recompensa para quien aportara datos certeros.

A 243 días, Gabriela Kreder , hija de Alberto, confirmó que la búsqueda continúa pero, a la vez, debió reconocer que las esperanzas se achican en la misma medida en que la incertidumbre se vuelve infinita.

Pareja de jubilados desaparecida en Chubut Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que están desaparecidos desde el 11 de octubre de 2025 en Chubut.

“No hemos tenido novedades. Seguimos como el 11 de octubre del año pasado. Estamos plantados en la misma situación y a la espera de que en algún momento algo aparezca o que alguien hable o diga algo para poder entender un poco todo esto", le dijo al streaming local Seta TV.

Gabriela valoró que los encargados de investigar mantienen la predisposición para responder las consultas de la familia, aunque el contacto cotidiano se redujo considerablemente por la falta de avances concretos y para evitar aumentar la incertidumbre con información imprecisa.

"Nos dejaron en claro que no van a generar ningún tipo de expectativa si no tienen un dato concreto o algo que realmente aporte una información para abrir una línea de investigación", explicó la hija de Kreder.

Chubut: la recompensa vigente

Ocho meses después, esos datos precisos siguen sin aparecer. "No tenemos de dónde agarrarnos. No hay borde. No hay información, no hay un elemento que diga que estuvieron en un lugar. Lo único que encontramos fue la camioneta. No hay ningún otro objeto que nos diga: ellos pasaron por acá", agregó.

Si bien la recompensa de 10 millones de pesos continúa vigente, Gabriela admitió que los numerosos llamados y datos recibidos durante estos meses no se tradujeron en resultados veraces.

"Todo se investiga, cada aporte que hacen las personas se analiza, pero hasta ahora nada fue concreto", señaló.

La camioneta empantanada de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia La camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia, fue hallada en el barro en una zona inhóspita de Chubut, cuatro días después de iniciada la búsqueda.

Este fue uno de los motivos por los cuales tanto la Fiscalía como la Policía de Chubut modificaron su esquema de comunicación con la familia a la que, durante la primera semana, informaban de todo lo que iba apareciendo e investigaban.

"Nos dijeron que primero se va a constatar la información y recién después nos van a avisar si realmente hay algo. Si no, no", remarcó Gabriela.

La necesidad de seguir adelante

La mujer aclaró que no tiene cuestionamientos para hacerles a los investigadores. “Puedo decir es que se hizo todo lo que estaba al alcance y todo lo que se podía hacer", resaltó.

"Claramente -agrgó- no alcanzó porque estamos igual. No hay novedades, no hay nada, no hay ninguna pista".

Mientras la búsqueda continúa, las familias deben lidiar con otro impacto emocional, relacionado con las cuestiones formales ante el hecho de que hay personas que hace ocho meses que no están.

Gabriela explicó que debieron recurrir al asesoramiento de una abogada para comenzar a encauzar distintas gestiones vinculadas a la situación de su padre.

"La vida cotidiana no se detiene. El mundo sigue girando y esto hay que seguir asumiéndolo. Hay que seguir pagando cosas y asumir responsabilidades porque es lo que corresponde hacer", resumió.