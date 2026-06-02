Se lo acusa de crueldad animal y de haber infringido la ley de Residuos Peligrosos. Según la Fiscalía, se detectó la presencia de un poderoso pesticida en los embutidos.

Chorizos envenenados en Chubut: imputaron a un hombre por la muerte de tres perros y va a juicio.

La Justicia de Chubut rechazó el pedido de cerrar el expediente y elevó a juicio la causa contra un hombre de la ciudad de Rawson acusado de envenenar intencionalmente a tres perros que murieron tras comer chorizos rociados con insecticida.

Según la acusación, en la noche del 28 de febrero de 2025, un hombre identificado como Carlos Rivas habría arrojado embutidos envenenados intencionalmente con un poderoso pesticida en un terreno del barrio La Isla, en la capital chubutense.

La ingestión de los chorizos provocó la muerte de los perros Samy , Lupe y Manija . La fiscal general Florencia Gómez, titular de la fiscalía especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales , indicó que también se puso en riesgo la salud de la población en general, ya que los embutidos fueron dejados en un lugar público.

La defensa de Rivas pidió formalmente el cierre del expediente, pero la solicitud fue rechazada por la jueza de garantías Laura Martini, por lo cual la responsabilidad del acusado se determinará en los tribunales.

Los tres animales que terminaron siendo víctimas del episodio pertenecían a un vecino de la zona que impulsó la denuncia y posteriormente se constituyó como querellante en el proceso.

Florencia Gómez, fiscal jefa de Chubut Florencia Gómez, la funcionaria a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos de Chubut.

A lo largo de la investigación se incorporaron imágenes tomadas por cámaras de seguridad que respaldaron la posición de la Fiscalía y la querella, junto con testimonios de vecinos del barrio.

De acuerdo con lo que trascendió de fuentes judiciales, la presencia del veneno fue constatada por pericias toxicológicas realizadas tanto en los restos de embutidos hallados en el lugar como en el aparato digestivo de los perros, además de recipientes incautados en la vivienda del imputado.

Los análisis efectuados en el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia confirmaron la presencia del tóxico en todas las muestras examinadas.

Chubut: un pesticida poderosísimo y prohibido

El elemento que podría agravar la situación del imputado es el el presunto uso de carbofurán, un pesticida de extrema toxicidad cuya utilización y comercialización están prohibidas en Argentina desde 2018 debido a los riesgos que representa para las personas, los animales y el ambiente.

Se trata de un químico letal incluso en dosis mínimas y su empleo está prohibido como agroquímico por sus efectos en personas, aves y mamíferos.

Incluso, antecedentes en la región señalan que este mismo producto ya había sido detectado en casos que afectaron a cóndores andinos y otros animales silvestres.

La utilización de este potente insecticida derivó en que Rivas esté acusado no solo de maltrato y crueldad animal -delitos contemplados en la ley nacional 14.346- sino también de haber infringido la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Planteos infructuosos para frenar la causa

Ya en septiembre de 2025, la defensa de Rivas había intentado frenar la apertura de la investigación bajo el argumento de que debía intervenir la Justicia de Paz, y no el fuero penal ordinario.

En aquella ocasión la jueza Martini también rechazó el planteo y validó la continuidad de la causa.

El caso tiene especial relevancia porque se trata del primero que abordó la nueva Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, creada el año pasado dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal del Chubut.