Avanza la pavimentación del acceso a El Doradillo, a 15 kilómetros de Puerto Madryn, y esperan completarla antes de las vacaciones de invierno.

Se podrá llegar por asfalto a la playa de Chubut donde se hace avistaje de ballenas desde la costa.

Con el objetivo de llegar a tiempo a la próxima temporada de avistaje de ballenas, el gobierno de Chubut apura obras en la etapa final de uno de los proyectos más importantes que actualmente se ejecutan en la región noreste de la provincia.

Se trata de la pavimentación del acceso a la playa El Doradillo, un área reconocida internacionalmente por la posibilidad de ver las ballenas desde la costa, sin necesidad de realizar excursiones en altamar.

El asfalto se lleva adelante sobre la Ruta Provincial N° 42 , ejecutado por la Administración de Vialidad Provincial , con una inversión superior a los 5.543 millones de pesos.

Chubut: un proyecto que apunta al turismo

Desde la administración chubutense explicaron que la iniciativa forma parte de un proyecto estratégico que apunta a fortalecer el perfil turístico de Puerto Madryn.

Pavimentacion de la Ruta 42 de Chubut Pavimentacion de la Ruta 42 de Chubut.

En el Ejecutivo de Ignacio Torres estiman que los trabajos podrían quedar finalizados antes del inicio de la próxima temporada turística de avistaje de ballenas, que comenzará oficialmente el próximo martes 9 de junio en Península Valdés.

En estos días, las tareas se concentran en los últimos tramos de pavimentación de la Ruta 42, entre el empalme con la Ruta Provincial 1 y la conexión con la Ruta Provincial 2.

La traza total pavimentada alcanzará los 11,23 kilómetros y contará con dos carriles de circulación de 6,70 metros de ancho.

La obra incorporará también una bicisenda de tres metros de ancho sobre uno de los márgenes del camino, además de banquinas pavimentadas.

Pavimento de la Ruta 42 en Chubut Pavimento de la Ruta 42 en Chubut.

Desde el Gobierno provincial recordaron además que los primeros siete kilómetros de la Ruta 42 ya habían sido repavimentados, por lo que esta nueva etapa permitirá completar uno de los corredores turísticos más importantes de la zona de Puerto Madryn.

El Doradillo, una playa de ensueño

Caracterizada por su tranquilidad, aguas claras y un contacto permanente con la naturaleza -además, claro está, de la presencia de las ballenas Franca Austral- El Doradillo se ubicó en el top ten de los últimos dos años, del ranking sudamericano Traveller’s Choice, la popular lista que publica el portal de turismo Trip Advisor.

Así, la playa chubutense rompió dos veces seguidas, en 2024 y 2025, la hegemonía histórica que mantienen las playas brasileñas en ese ranking.

Avistaje de ballenas desde la costa en la playa El Doradillo de Chubut Avistaje de ballenas desde la costa en la playa El Doradillo de Chubut.

A poco menos de 15 kilómetros de Puerto Madryn, está rodeada por el paisaje de la estepa patagónica, con vegetación de arbustos y jarilla, y alberga fauna autóctona como guanacos, maras, zorros, peludos, entre otras especies propias de este ecosistema semidesértico.

Así, El Doradillo también es perfecto para quienes disfrutan de actividades al aire libre, como trekking, mountain bike, fotografía de naturaleza y avistamiento de aves.

La playa disfruta de la asombrosa biodiversidad marina del Golfo San Jorge, con la presencia de ballenas que se acercan a la costa entre junio y diciembre, cuando es las puede observar a muy pocos metros de la playa.

Pero la diversidad de la fauna marina también permite encontrarse con lobos marinos y delfines. Y ofrece la posibilidad de realizar actividades al aire libre, como caminatas, y snorkeling en sus aguas cristalinas.

Con algo de suerte, hasta existe la posibilidad de toparse con algún pingüino a pocos kilómetros de Puerto Madryn.