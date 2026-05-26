A partir de una denuncia en Puerto Madryn, detectaron muchos casos más. Entre otras maniobras, usaban la firma de un hombre en situación de calle.

Estafas con una falsa plataforma de inversión: tres detenidos y gente que perdió más de $100 millones.

La Fiscalía de Puerto Madryn que investiga un presunto caso de estafa a través de una falsa plataforma de inversión, estimó inicialmente en varios cientos de millones de pesos la suma que habían recaudado las tres personas detenidas tras una serie de allanamientos en Buenos Aires . Según agregó la unidad de investigaciones de Chubut , al menos 90 millones estaban puestos en falsas empresas con las que intentaban blanquearlos.

El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital ( Ufecyed ) de Chubut , Fernando Rivarola, destacó que la persona que presentó en Puerto Madryn la denuncia a partir de la cual se originó la causa “hizo un hizo un aporte de 100 millones de pesos».

El fiscal agregó que habría muchos estafados mas, algunos por sumas también enormes. «Hay un montón de víctimas que hicieron desde 700.000 pesos a 40, 60 o 70 millones», precisó.

Una academia de negocios inexistente

Mientras está en marcha la investigación por presunta estafa y asociación ilícita, la jueza María Alejandra Hernández dispuso tres meses de prisión preventiva para Alan Germino, Lautaro Germino y Carlos Santiago Hazarabedian.

La jueza consideró que se trata de un “caso complejo” debido a la solvencia económica de los imputados y la alta probabilidad de que puedan interferir en el proceso judicial.

Allanamientos por estafas virtuales en Puerto Madryn Allanamientos por estafas virtuales en Puerto Madryn.

El fiscal Rivarola sostuvo que los acusados utilizaban una supuesta academia de negocios como fachada para atraer inversores.

Indicó, en ese sentido, que a las personas que eran captadas se las incentivaba a transferir importantes sumas de dinero, a cambio de la promesa de ganancias extraordinarias como fruto de las inversiones.

"Era todo un dibujo"

A las víctimas se les entregaba un usuario y contraseña para ingresar a una red de inversiones donde podían observar ganancias crecientes, pero todo era ficticio.

«Lo que les mostraban era lo que nosotros denominamos un dibujo», afirmó el fiscal.

«Les daban una clave con un usuario de acceso a una plataforma donde podían ver la evolución de sus inversiones. Pero lo que veía esta gente, lamentablemente, era una plataforma falsa», agregó.

La Fiscalía detalló que para blanquear los fondos estimados provisoriamente en 90 millones de pesos, la banda había creado numerosas sociedades comerciales y cuentas virtuales.

Según lograron detectar los investigadores, una de estas empresas ficticias figuraba a nombre de una persona en situación de calle, de quien habrían tomado los datos.

Detenidos y trasladados a Puerto Madryn

Las capturas del contador Hazarabedian y de los hermanos Germino se concretaron el pasado sábado mediante diez allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

En los procedimientos fueron incautados 19 teléfonos móviles, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, dinero en moneda nacional y 7.400 dólares en efectivo.

La prisión preventiva fue confirmada por la jueza González a pesar de los cuestionamientos de las defensas de los detenidos. En el caso de Hazarabedian, de 64 años, se argumentó que sufre problemas de salud y no tiene antecedentes.

Por su parte, la defensora pública que representa a los Germino consideró que que no existían riesgos que justificaran el encarcelamiento.

Asimismo, los tres detenidos denunciaron haber sufrido malos tratos durante su traslado desde Buenos Aires a Chubut, haciendo referencia a falta de alimentación e higiene e incomunicación.