Polémico fallo: abusó de su nieto de 5 años en Puerto Madryn, no irá preso y deberá pagar una canasta básica por mes

La jueza Marcela Pérez Bogado condenó a un hombre a tres años de prisión condicional por abusar de su nieto cuando lo cuidaba. Fue en Puerto Madryn.

Le tocó la cola y le dio besos en la boca a su nietito: debe pagar pero no va preso.

La Justicia de Chubut condenó a una pena de cumplimiento condicional a un hombre de la ciudad de Puerto Madryn por un episodio de abuso sexual contra su nieto de cinco años de edad.

La condena, de tres años de prisión en suspenso, fue impuesta por la jueza penal de Garantías de Puerto Madryn Marcela Perez Bogado, por un episodio ocurrido en la ciudad chubutense en 2024, en circunstancias en las que el niño se encontraba al cuidado de su abuelo.

El fallo también le impone al condenado la obligación de realizar un tratamiento psicológico, talleres vinculados con la temática de violencia de género y abusos, y el pago de una reparación económica consistente en mensualidades equivalentes a la canasta básica familiar durante los tres años de vigencia de la prisión.

De acuerdo con datos estadísticos del Ministerio de Economía de la provincia de Chubut, la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes fue establecida en abril en la suma de $1.862.655.

Marcela Pérez Bogado, jueza penal de Garantías de Puerto Madryn Marcela Pérez Bogado, jueza penal de Garantías de Puerto Madryn.

Según se acreditó durante el proceso judicial, el imputado aprovechó el contexto en el que se hallaba cuidando a su nieto para tocarle la cola y besarlo en la boca.

La madre del niño realizó la denuncia después de advertir conductas y expresiones de su hijo mientras jugaba que le llamaron la atención.

El testimonio del nene, determinante

Durante la investigación se le realizó una pericia psicológica al niño, que respaldó la hipótesis planteada por la fiscal Romina Carrizo, de la Agencia Especializada en Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

El informe final concluyó que el relato del pequeño resultaba creíble y que mantuvo concordancia a lo largo de toda la evaluación profesional, elemento que fue valorado durante el juicio para condenar al abuelo.

El fallo de Pérez Bogado estableció que el cumplimiento de las obligaciones impuestas al condenado -tanto las económicas como las reglas de conducta- serán monitoreadas por el sistema judicial y, en caso de que se produzca algún incumplimiento, el abuelo podría perder el beneficio de la prisión condicional e ir a la cárcel.

La misma jueza y otro caso que causó revuelo en Chubut

La jueza Pérez Bogado es, más allá de este caso, una de las integrantes de un tribunal que actuó en una causa resonante en la provincia de Chubut: la de Roberto Bubas, el guardafauna de Esquel conocido internacionalmente como “el amigo de las orcas”, a quien se condenó por un episodio de violencia de género contra su ex pareja.

Bubas había resultado absuelto en un juicio previo, pero el que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut determinó que había habido irregularidades en el proceso y ordenó volver a juzgarlo.

En esta segunda oportunidad, el guardafauna fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo”.

La condena no salió por unanimidad y tuvo una particularidad en lo que respecta a la jueza Pérez Bogado: fue la única de los tres integrantes del tribunal que planteó una pena mayor -finalmente desestimada-, en consonancia con la Fiscalía y la querella, por “lesiones graves, agravadas por el vínculo y por haber sido producidas por un hombre a una mujer mediando violencia de género”.