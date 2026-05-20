Les dispararon cuando iban en auto por Comodoro Rivadavia, en un caso similar al reciente doble homicidio en esa ciudad. Otra vez crimen organizado y críticas a la Justicia.

Se sacaba fotos con armas, lo atacaron a tiros y las balas que eran para él mataron a su pareja.

Una mujer de 33 años murió asesinada el martes 19 de mayo a la noche en Comodoro Rivadavia, Chubut , cuando el auto en el que viajaba con su pareja fue atacado a tiros en la zona alta del barrio San Martín .

El crimen, un aparente ataque planificado , guarda una asombrosa similitud con el doble homicidio ocurrido menos de un mes atrás en la misma ciudad y que conmovió al país.

En esa oportunidad murió un joven integrante de una conocida familia vinculada al delito local (los Nieves) y su acompañante, una joven que no tenía antecedentes y estaba circunstancialmente con él en el coche.

Ahora la situación es similar, pero en este caso el presunto involucrado en actividades ilegales no murió: está internado con heridas.

La joven mujer se llevó lo peor

La víctima fatal, Mariana Soledad Calfuquir, en cambio, no tenía antecedentes, según confirmó este miércoles 20 de mayo de 2026 el ministro de Seguridad provincial.

Recibió varios impactos de bala en la cabeza y murió apenas unos minutos después del ataque.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - Mariana Calfuquir 1200 Mariana Soledad Calfuquir, de 33 años, tenía dos hijos pequeños y se las rebuscaba con aplicacioines de viaje y delivery.

El conductor, Luis Damián Uribe, de 30 años, pese a las heridas, logró manejar el vehículo hasta la Comisaría Séptima para pedir socorro.

Cuando estacionó frente a la seccional, para Mariana ya era tarde.

El destinatarios de los tiros

En las horas siguientes se supo que el ataque tenía destinatario: Uribe estaría vinculado al delito organizado en la ciudad petrolera.

Es más: estaba siendo seguido de cerca por la policía, que había pedido allanar su domicilio semanas antes.

Sin embargo, la Justicia había rechazado la solicitud, lo cual ahora disparó una nueva ola de críticas, especialmente desde el gobierno provincial.

En las últimas horas, ADNSUR informó que, más allá de la información que dio oficialmente el ministro, la investigación del entorno de la mujer fallecida y sus vínculos recientes indicaría que era una persona conocida dentro de determinados círculos relacionados con grupos enfrentados de la ciudad.

Según la misma vesión, allegados la describieron como una mujer trabajadora, madre de dos hijos, que realizaba viajes mediante aplicaciones, delivery y venta de comida para sostenerse económicamente.

La noche del ataque

Cerca de las 19:50 del martes 19 de mayo, un Volkswagen gris frenó abruptamente frente a la Comisaría Seccional Séptima, sobre la calle Huergo.

Uribe salió del vehículo a los gritos, con una herida de proyectil en el abdomen.

Adentro, Calfuquir yacía sin signos vitales en el asiento del acompañante, con múltiples impactos de bala concentrados en la cabeza.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - comisaria 7 Herido en el abdomen, Luis Uribe logró manejar hasta la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia para pedir auxilio: cuando llegó, su pareja ya estaba muerta.

Los peritos de Criminalística constataron que los disparos habían sido efectuados desde el exterior, con mayor concentración en la ventanilla lateral derecha.

Uribe fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde fue operado de inmediato. y permanece internado bajo custodia policial, con diagnóstico estable.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que Calfuquir era pareja de Uribe y que los conflictos que llevaron al ataque eran de él, y no de ella.

El pedido de allanamiento

En una conferencia de prensa luego del caso que conmociona a Chubut, el funcionario dio detalles del historial delictivo de Uribe y, al mismo tiempo, hizo durísimas críticas al Poder Judicial.

Iturrioz reveló que la Brigada de Investigaciones había solicitado órdenes de allanamiento sobre 36 domicilios vinculados a integrantes de grupos violentos de la ciudad.

Según puntualizó, solo 16 fueron autorizadas. El de Uribe estaba entre los rechazados.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - fotos con armas 2 El ministro de Seguridad de Chubut consideró que las fotos de Luis Uribe con armas eran motivo suficiente para autorizar los allanamientos que pidió la policía, pero la Justicia no los autorizó. ADNSUJR

El fundamento para pedirlo era, en parte, lo que el propio Uribe publicaba abiertamente en sus redes sociales: fotos posando con armas calibre .40 y 9 milímetros equipadas con silenciadores.

En una de esas imágenes que lo muestra armado había escrito: "Salgo para la calle".

"Eso para nosotros era fundamento más que suficiente para los allanamientos", dijo el ministro chubutense.

Qué hallaron adentro del auto

Además, tras el ataque del martes, los investigadores hallaron dentro del vehículo un silenciador de fabricación casera junto con municiones calibre 9 milímetros y .22.

"Es un elemento absolutamente prohibido y estaba muy bien hecho", señaló Iturrioz sobre el silenciador.

El ministro también reveló que Uribe acumula tres causas por robo solo en lo que va de mayo de 2026.

"En ninguna se le dio la detención. Quizá si hubiera estado detenido, esto no hubiera pasado", afirmó.

¿Un ajuste de cuentas entre bandas?

La línea que manejan los investigadores del caso apunta a un nuevo episodio en el marco de los enfrentamientos armados entre grupos antagónicos que desde hace meses sacuden a Comodoro Rivadavia.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, confirmó que Uribe "tiene antecedentes por robo, robo armado y distintos delitos" y que integraba uno de esos grupos.

Iturrioz fue más directo: "Son parte de esta banda que denunció el propio gobernador" Ignacio Torres.

¿Disparos cruzados?

Los investigadores también evalúan si Uribe, que podría haber estado armado al momento del ataque, llegó a repeler la agresión.

Según la reconstrucción preliminar, el hecho ocurrió a pocas cuadras de la Seccional Séptima y el vehículo llegó a la dependencia aproximadamente cinco minutos después del ataque.

Las pericias balísticas y el análisis de cámaras de seguridad continúan en proceso, y podrían aportar información crucial para dar con los autores del ataque.