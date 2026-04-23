Se refirió a la suspensión de las audiencias y a una condena anterior que pesaba sobre Rodrigo Nieves. También hizo un pedido.

Doble homicidio en Chubut: fuerte crítica del gobernador Torres a una decisión de la Justicia.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , se refirió al doble homicidio que tuvo entre sus víctimas a Rodrigo Nieves, integrante de una conocida familia del hampa de Comodoro Rivadavia, y lanzó una fuerte crítica al sistema judicial.

Torres se expresó a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, en el que pidió la aplicación de la Ley Antimafias y que vayan presos los integrantes de las familias Vera y Nieves , los dos clanes que mantienen un historial de casi 30 años de enfrentamientos armados.

Precisamente, Rodrigo Nieves fue asesinado un día antes de declarar en un juicio en el que Agustín Vera está acusado de haber matado a Matías Nieves, hermano de Rodrigo.

El cuestionamiento del gobernador de Chubut a los jueces

Luego del doble homicidio, y por pedido de la Fiscalía, el juez Mariano Nicosia suspendió el inicio del juicio que iba a tener lugar este jueves 23 de abril con la designación de los 12 integrantes del jurado popular y los primeros testimonios de Rodrigo y otros integrantes del clan Nieves.

Rodrigo Nieves Rodrigo Nieves, asesinado un día antes de declarar en un juicio.

Torres calificó como “gravísimo” lo ocurrido este miércoles en Comodoro Rivadavia y agregó que “no es un hecho aislado, es la consecuencia de años de impunidad frente a organizaciones criminales que se dedican a sembrar el miedo y la violencia en la ciudad".

El gobernador le apuntó directamente al Poder Judicial chubutense, cuestionó la suspensión del juicio contra Agustín Vera y se refirió también con críticas a decisiones anteriores que beneficiaron a Rodrigo Nieves.

Este había sido condenado en 2020 por el asesinato de un mecánico cometido un año antes, y estaba en libertad condicional, a pesar de que la pena original debió extenderse hasta 2030.

La libertad condicional de Nieves

"Este testigo que asesinaron en el día de hoy (por el miércoles), en el 2019 fue condenado por matar a sangre fría a un laburante, a un mecánico. La Justicia lo condeno a 14 años y la Cámara le bajó la pena a 11 años y terminó saliendo en menos de 6 años”, reseñó Torres.

“La solución no es suspender ningún juicio, la solución es que tengan una condena ejemplar y se pudran en la cárcel", cuestionó.

Matías Nieves, asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia Matías Nieves, hermano de Rodrigo, fue asesinado en 2025.

El mandatario subrayó que Chubut cuenta con herramientas legales para avanzar contra estructuras delictivas como las de los Vera y los Nieves.

Hizo referencia, en ese sentido, a la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales (conocida como “Ley Antimafia”), a la que la provincia adhirió en 2025, y que permite juzgar a toda una organización delictiva en conjunto, y no solo a los autores materiales de los delitos.

La queja contra los "jueces garantistas"

Acerca de los clanes Nieves y Vera, dijo que "hace más de veinte años vienen protagonizando hechos de extrema gravedad, amparados por la puerta giratoria de algunos jueces garantistas".

"Si un juez tiene miedo de dictar las condenas que se tienen que dictar, que se dedique a otra cosa", reclamó.

En la publicación en la que lanzó sus críticas al sistema, Torres se mostró flanqueado por su ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, y autoridades de la Policía provincial.