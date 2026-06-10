Un preso de una cárcel federal de la región cansó a penitenciarios y le frenaron visitas

El incidente lo dio a conocer el propio interno en un recurso que llegó hasta jueces de Roca. Un curioso comportamiento del hombre y su novia generó la sanción disciplinaria.

Los agentes del Servicio Penitenciario Federal se cansaron de la conducta del preso y suspendieron las visitas de su novia.

Un preso que permanece alojado en la cárcel federal de la capital rionegrina se encuentra muy molesto con los agentes penitenciarios debido a una serie de inconvenientes que tiene con sus visitas, principalmente con su novia. Sus reclamos no solo se interpusieron ante el juzgado federal de Viedma sino que llegaron a la Cámara Federal de General Roca.

El interno llegó a la Unidad 12 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a mediados de 2025. Al igual que otros presos, brindó la información sobre sus visitas y destacó el nombre de su novia. Como en otros casos, el SPF requirió la documentación respectiva y desde febrero de este año, la mujer empezó a visitarlo.

Más allá de que en un primer momento no se registraron inconvenientes, los roces con el SPF se empezaron a suceder a partir del 30 de abril de este año, cuando el interno y su visita fueron encontrados juntos en el baño. Enseguida, se le abrió un expediente disciplinario.

Lejos de amedrentarse por el primer reto, los novios volvieron a encerrarse en el baño el pasado 22 de mayo. Ese día, fueron hallados en dos oportunidades en el sector de los sanitarios de las visitas.

El preso que pidió su libertad está alojado en la cárcel de Viedma. El preso que pidió su libertad está alojado en la cárcel de Viedma.

Finalmente, el 31 de mayo volvieron a protagonizar un furtivo encuentro en el baño y desde el SPF, cansados de la conducta desaprensiva del interno y su novia, decidieron suspender las visitas de la mujer por un plazo de 30 días.

La situación disgustó mucho al preso y, de manera rápida, elevó un habeas corpus ante el juzgado federal viedmense. Tras declararse incompetente, el pedido de revisar lo resuelto por el SPF recayó en los camaristas federales roquenses.

"Quiero que me dejen volver a verla"

El preso también tuvo oportunidad de dar sus razones y aseguró que acompañaba a su pareja al baño porque estaban sucios y él se encargaba de limpiarlos y desinfectarlos con un balde.

Muy dolido, reiteró en su presentación que “quiero que les den el alta a mis visitas, es la única referente que tengo, es mi mujer, quiero que me dejen volver a verla”.

Roca - Colonia - Penal U5 02 El juez ordenó a los responsables de la cárcel federal de Roca que hagan un informe completo sobre lo sucedido. Claudio Espinoza

Más allá de su encendido reclamo, la Cámara de Roca respondió en sintonía con el juzgado de Viedma y apuntó que el tema deberá ser resuelto por un juzgado de Ejecución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue el que dispuso su alojamiento en Viedma.

Obligada a desnudarse

En los primeros meses de este año, otro incidente con la pareja de un preso, motivó un pedido de informes solicitado por un juez federal.

El hecho irregular se conoció en una audiencia de Ejecución ante un juez de la subsede Neuquén de la Oficina Judicial Distrito de General Roca. A través de su defensora oficial, un interno hizo conocer que su esposa fue obligada a desnudarse durante una visita porque supuestamente no funcionaba el escáner de la Unidad Penal 5 de Roca. El hecho escandaloso no pasó desapercibido para el magistrado que presidió el trámite: tras aceptar una reducción de los plazos en la pena que cumple el interno, ordenó varios informes.