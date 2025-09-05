No le entregaron la PlayStation y denunció un agravamiento de sus condiciones de detención

El insólito reclamo fue impulsado por un preso que se encuentra en la cárcel federal de Roca. La presentación judicial tuvo que ser analizada en dos instancias.

El preso de Roca se enojó porque no le entregaron la PlayStation y denunció un agravamiento de las condiciones de detención.

No es el primero y seguramente no va ser el último preso que, con gran caradurez, eleva un recurso de habeas corpus porque le niegan el uso de una PlayStation . La presentación ya recorrió un juzgado federal de la región y llegó hasta la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad rionegrina de General Roca . En ambos casos, la respuesta a las pretensiones del interno fue negativa.

El reclamo del preso, alojado en la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Roca, se inició cuando familiares le enviaron una encomienda con una PlayStation 2. De forma comprensible, los agentes penitenciarios hicieron un repaso de las últimas calificaciones del hombre privado de su libertad y comprobaron que está lejos de cumplir con el reglamento que favorece el acceso a determinados beneficios si es que el interno se destaca por su conducta. Sin embargo, el preso que reclama la Play, tiene una conducta de 4 y un concepto de 4, además de que protagonizó una serie de conflictos con otros internos.

A partir del informe de la División de Seguridad Interna, el preso fue notificado de que no le iban a entregar la consola de videojuegos hasta que mejore sus puntajes de conducta y concepto.

Insistió con una apelación ante la Cámara Federal

Molesto por la primera respuesta negativa del SPF y de parte de un juez roquense, decidió insistir con su solicitud ante los integrantes de la Cámara Federal.

La presentación fue analizada en los últimos días y los jueces tuvieron que recordarle, al preso, que el habeas corpus se contempla en situaciones que revelan un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención. Desde ya, en el caso del denunciante, el jugar o no con la Play no implica ningún perjuicio para su salud o derechos como interno que cumple una condena.

Lo particular del reclamo del interno alojado en la cárcel de Roca es que tiene antecedentes en otros establecimientos penales de la región. En Senillosa, por ejemplo, los jueces tuvieron que expedirse en relación a la intención de un preso de que le permitan el ingreso de una Play Station 2 para jugar en su calabozo.

carcel senillosa anexo justicia federal Los presos de Senillosa recurrieron a la justicia federal tras las nuevas disposiciones pero los magistrados descartaron sus reclamos.

La presentación del interno, alojado en el Complejo V de Senillosa, forma parte de los insólitos pedidos que deben analizar los magistrados federales de Neuquén y Río Negro y que, en una mayoría de oportunidades, son descartados debido a que no tienen sustento.

El antecedente de Senillosa

En el caso del preso que reclamó por la Play ante un juzgado federal neuquino hace poco más de un año, la consola fue enviada a través de una encomienda por familiares. Sin embargo, desde el SPF, se le había aclarado al interno que esos equipos electrónicos no se permitían (cada establecimiento penitenciario tiene su propio reglamento). A partir del arribo del aparato, se inició el conflicto y el preso no dudó en impulsar múltiples reclamos ante las autoridades penitenciarias y judiciales.

El preso que impulsó el insólito reclamo por la Play se encuentra a disposición de la justicia pampeana.