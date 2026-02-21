Comenzó el primer juicio contra un narco que manejaba un kiosco en Cuenca XV

El juicio contra el narco comenzó el viernes y está previsto que finalice el próximo martes 24.

A casi un año de la desfederalización del delito de microtráfico de droga, la fiscalía llegó a juicio contra un narco acusado de manejar un kiosco narco en el oeste neuquino. Tras varias condenas a las que se llegó por acuerdo de partes, este es el primer juicio por este delito.

Con el alegato de apertura de la fiscal del caso Silvia Moreira, que estuvo acompañada por el asistente letrado Pablo Javega, el viernes comenzaron a juzgar a "D.C.A" , un hombre acusado por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas.

Este es el primer juicio oral de este tipo que se desarrolla en la provincia de Neuquén tras una investigación realizada por la Fiscalía de Narcocriminalidad.

Desde hace aproximadamente un año (puntualmente desde el 28 de febrero de 2025), los procesos por tráfico o microtráfico de drogas –etapa de comercialización– se resuelven mediante acuerdos, con múltiples condenas que incluyen reconocimiento de hechos, pago de multas económicas (de acuerdo a la Ley de narcocriminalidad), y penas de prisión efectiva o condicional según la gravedad de cada caso.

Sin embargo, en este caso no se pudo arribar a un acuerdo y la causa fue elevada a juicio.

El debate, que inició con los alegatos de las partes y la recepción de los primeros testimonios, fue fijado para realizarse durante tres jornadas, por lo que debería concluir el próximo martes.

La acusación del MPF señala que "D.C.A." comercializó cocaína y marihuana al menos desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 17 de abril del mismo año, en un kiosco narco que funcionaba en el sector Peumayen del barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén.

La actividad fue realizada principalmente en horarios de tarde y noche, con la colaboración de Héctor Maximiliano Tarifeño y Leandro Nicolás Poblete, quienes vendían los estupefacientes a nombre de "D.C.A", le rendían cuentas sobre la mercadería y los ingresos, y recibían indicaciones sobre el depósito de elementos vinculados al ilícito.

Según la investigación, el imputado que ahora es juzgado abría y cerraba la boca de expendio y daba directivas a otras personas que colaboraban en la venta y administraban del dinero y la cantidad de sustancia disponible.

El 17 de abril de 2025, cerca de las 18:50, se realizó un allanamiento en la casa de drogas y en ese momento, "D.C.A." se fugó a bordo de un Chevrolet Corsa, Poblete también logró escapar y los efectivos policiales detuvieron a Tarifeño en el lugar.

Además, durante el procedimiento secuestraron: seis envoltorios con cocaína (1,6 gramos); una balanza digital con restos de la sustancia; recortes de nylon; $53.500 en efectivo sobre una mesa; 2,8 gramos de marihuana en un doble fondo bajo la mesa; marihuana en proceso de secado; otros $323.000 en efectivo en una heladera; 55,9 gramos de cocaína en un hueco de pared; 12 envoltorios con marihuana (22,5 gramos) y 5,9 gramos de la misma sustancia en forma de cogollos en una mochila.

Finalmente, tras tareas de localización, "D.C.A." fue detenido el 19 de abril de 2025 -dos días después del allanamiento- cerca de las 17 en las inmediaciones de las calles Necochea y Francisco Romero.

Por estos hechos los representantes de la fiscalía le atribuyeron al imputado el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en calidad de autor.

Los otros dos involucrados en la misma causa ya arreglaron previamente sus situaciones procesales mediante acuerdos de partes. Leandro Nicolás Poblete fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundario y Héctor Maximiliano Tarifeño recibió una pena de 3 años de prisión también condicional. Para la fiscalía, ambos colaboraron en las ventas, pero no organizaban ni dirigían la actividad, rol que atribuye al acusado que comenzó a ser juzgado.

El tribunal colegiado encargado de juzgar el caso está integrado por los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina.