Ritmo y pasión en el Corso de Zapala: una noche inolvidable en 15 fotos

La primera noche del corso de la ciudad 2026 fue un espectáculo de música y alegría, con la presencia de artistas locales y una multitud de gente que acompañó y se divirtió.

La ciudad de Zapala se vistió de fiesta para dar inicio al Corso de Carnaval más grande de la Patagonia . L a primera noche fue una explosión de color, ritmo y alegría, con una temperatura perfecta y un público que se dio cita para disfrutar de la fiesta.

Las murgas y comparsas locales, como "Roba corazones" y "Espantadores de mufa" , encendieron al público con su talento, creatividad y elasticidad. Grandes y chicos, sin importar la edad, desfilaron por el corsódromo montado sobre el Paseo de La Estación de la ciudad zapalina, mostrando su ritmo contagioso.

Sin embargo, lo que llamó la atención del público fue la presencia de una “gigantografía andante” c on la figura del capitán de la selección argentina, Leo Messi, que generó un gran revuelo entre los presentes. Además, la participación de muchos niños en las batucadas y comparsas demostró que son el renuevo, la nueva generación de estos 26 años de Corso de Carnaval en Zapala.

La gastronomía estuvo colmada con distintas propuestas, como el infaltable chivito a las brasas, cervezas artesanales, tragos artesanales y una multiplicidad de manualidades y artesanías en cuero y otros materiales. La gente disfrutó de la variedad de opciones y se deleitó con los sabores y aromas de la comida típica.

Hoy, en la “segunda luna”, la noche promete ser doblemente mágica, ya que se suma una nueva propuesta: un concurso de disfraces. El intendente Carlos Koopmann mostró su beneplácito por la primera apertura exitosa y espera que hoy se repita la convocatoria, con participantes y elencos de otras localidades de la provincia.

La estrella del corso: Ariadna Domenella

La primera noche del Corso de Zapala 2026 tuvo una estrella indiscutible: Ariadna Domenella, una joven bailarina de una compañía local de batucada que se robó el corazón y la atención de todos con su belleza, simpatía y alegría.

Con su sonrisa radiante y su ritmo contagioso, Ariadna iluminó el corsódromo y encendió al público con su pasión carnavalera. Su presencia en el “escenario callejero” fue como un rayo de sol, y su baile fue una explosión de energía y alegría.

La gente no podía dejar de mirarla, y su nombre se convirtió en un susurro en los labios de todos. "Ariadna, Ariadna, Ariadna!!!" se escuchaba en el corsódromo, mientras la joven bailarina se movía con gracia y sensualidad al ritmo de la batucada.

Su belleza y carisma fueron tan irresistibles que se convirtió en la más solicitada para las fotos por el público, que no quería dejar de capturar su imagen. Y es que Ariadna es más que una simple bailarina: es una verdadera estrella, que brilló con luz propia y contagió a todos con su alegría y pasión.

Un emblema de identidad y cultura local

El intendente Carlos Koopmann destacó que el inicio del carnaval en su primera noche marca un precedente sin igual en la historia de Zapala. "El corso de carnaval zapalino hace rato que llegó para quedarse", afirmó. "Se ha transformado en un emblema de identidad y de la genuina cultura local", añadió con entusiasmo en su diálogo con LM Neuquén.

El jefe comunal también resaltó la presencia de muchos niños y jóvenes en el evento, y remarcó que la incorporación de nuevos integrantes a los conjuntos históricos de murgas y comparsas es un signo de que hay una raíz profunda de sentido de pertenencia por Zapala y sus barrios. "Eso demuestra que hay nuevas generaciones que están dispuestas a preservar el legado de cada una de las agrupaciones y elencos", subrayó. En la misma línea, con una sonrisa de satisfacción por el éxito del evento, expresó que “eso asegura que hay corso de la ciudad para rato, de cara al futuro".

El carnaval más grande de la Patagonia continúa este sábado por la noche con la participación de las compañías locales y las estelares presentaciones de elencos y agrupaciones invitadas. En tanto en la parrilla cultural y musical se presentarán: Dj Selene y Loana Aroca. En tanto el gran cierre será este domingo 22 con "Etéreos", Presentación de elencos locales, Rodrigo Romero (tributo a Rodrigo Bueno) y "La Banda al Rojo vivo”.

