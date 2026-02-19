La magia del corso 2026 en Zapala: tres noches de color, música y mucha diversión

Del 20 al 22 de febrero, la fiesta más grande de la Patagonia te espera con murgas, comparsas, disfraces y la grilla de espectáculos musicales más completa de la región.

Este fin de semana, la ciudad de Zapala se vestirá de fiesta y color para recibir al corso de carnaval más grande de la Patagonia. Durante tres noches mágicas, las principales calles del centro zapalino se convertirán en un escenario de ritmo y alegría, con la participación de murgas, comparsas, disfraces, grupos musicales y público de toda la provincia y más allá.

El intendente Carlos Koopmann, destacó que esta fiesta ya es un emblema de la ciudad y que es la primera de las fiestas populares que abre la grilla de eventos que caracterizan a Zapala. "El corso sostiene a una identidad carnavalera que se ha gestado hace veintiséis años y que se ha mantenido a lo largo del tiempo con el esfuerzo de las autoridades municipales y el pueblo en su conjunto", manifestó.

El corso será un momento para que se despliegue toda la magia de la fiesta, con batucadas, comparsas y murgas de la localidad y de localidades invitadas. La ciudad se prepara para recibir a miles de personas que llegarán de todos los puntos cardinales para disfrutar de este emblemático festival popular.

Carnaval Zapala

Sin embargo, eso no es todo: cada noche, el escenario mayor será el centro de atención, con la presentación de solistas y grupos musicales que deleitarán a la multitud. Y como “frutilla del postre”, la última noche habrá un tributo sensacional al “Potro” Rodrigo Bueno y la presentación estelar de la formación musical “La Banda Al Rojo Vivo”.

La “ciudad del viento” ya es muy conocida por sus fiestas populares, como el Campeonato Nacional e Internacional del Asado de la Estaca, la Feria de las Colectividades, el Campeonato del Pollo al Disco y el Campeonato de las Empanadas, entre otros. “Estos eventos son verdaderos hitos de la cultura y la identidad local, regional y provincial”, subrayó el jefe comunal.

Carnaval Zapala

Un espectáculo de color y música

La ciudad de Zapala se prepara para recibir al corso 2026, un evento que promete ser uno de los más grandes y emocionantes de la Patagonia. Durante el fin de semana del 20 al 22 de febrero, el “corsódromo” zapalino se vestirán de ritmo y alegría, con la participación de los siguientes elencos: "Roba corazones", "Espantadores de mufa", Centro Murga "La Esperanza", "Ilusiones", "Herederos del Don Bosco", "Pateando contra el Viento", "Los auténticos de la Noche", Alma Joven", "El Ceibo", "Caleb Ainara", "Cascabeles del Viento", "Sentimiento 180" y Centro Murga "Elegantes del Viento". Serán tres noches de brillo, ritmo y fiesta en el corazón de la Patagonia para disfrutar en familia, aseguraron desde la organización.

No obstante, y para tener en cuenta la adrenalina del corso 2026 estará puesta en una serie de propuesta inéditas que se suman al evento. Se trata de nuevos concursos e importantes premios, pensados para destacar el talento, la creatividad y la puesta en escena de cada expresión cultural. Los participantes podrán competir en las categorías de Caporal, Batucadas, Murgas, Comparsas y Disfraz Libre. En ese sentido se informaron que los premios serán: Puesta en escena – 1) Categoría grupal: $1.000.000 por cada estilo, - 2) Ritmo – Categoría grupal: $800.000 por cada estilo. En tanto: Bailarín o bailarina – Categoría individual: $300.000 por cada estilo, - Ritmo – Categoría individual: $300.000 por cada estilo y Disfraz – Categoría individual: $200.000. Es justamente el concurso de disfraces lo que se transformará en el atractivo especial de la fiesta zapalina. De acuerdo a lo comunicado por el plantel organizativo, el jurado tendrá en cuenta la originalidad, la creatividad en el uso de materiales y el maquillaje.

Carnaval Zapala

La música y el baile en el escenario mayor

El corso 2026 promete ser un espectáculo inolvidable, y la música y el baile serán los protagonistas en el escenario mayor. La grilla de espectáculos musicales ya está confirmada, y cuenta con artistas de renombre regional y nacional. La cartelera anunciada contempla: Viernes 20: Dj Erick y "La Cumbiamba", Sábado 21: Dj Selene y Loana Aroca y el Domingo 22: "Etéreos", Presentación de elencos locales, Rodrigo Romero (tributo a Rodrigo Bueno) y el gran cierre con "La Banda al Rojo vivo"

Con casi 30 años de trayectoria, "La Banda al Rojo Vivo" es una orquesta que ha ganado el corazón del público con su propuesta musical enérgica y festiva. Mientras que Rodrigo Romero, con su tributo a Rodrigo Bueno, promete hacer cantar y bailar a la multitud hasta que las “velas no ardan”.