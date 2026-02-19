En imágenes: así fue la marcha en Neuquén por el paro de la CGT contra la reforma laboral

Sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos colmaron el centro de la capital neuquina en rechazo al proyecto de ley.

El paro general y la movilización convocados por los gremios en rechazo al proyecto de reforma laboral se sintieron con fuerza este jueves en Neuquén , con alta adhesión y una concentración masiva en el monumento al general San Martín. La jornada estuvo marcada por la paralización parcial de organismos estatales, guardias mínimas en servicios esenciales y una marcha que recorrió el centro de la capital provincial.

La concentración principal se realizó a partir de las 11 en el monumento a San Martín , donde confluyeron sindicatos estatales, docentes y organizaciones sociales. La protesta formó parte de una jornada nacional de paro impulsada por las centrales sindicales.

La marcha comenzó cerca del mediodía y se desplazó por las principales arterias del centro capitalino, con consignas contra la reforma laboral y críticas al Gobierno nacional. Los manifestantes portaron banderas, pancartas y bombos , y se registraron cortes parciales de tránsito durante el paso de las columnas sindicales.

Los dirigentes sindicales encabezaron la movilización y realizaron discursos en los que reiteraron el rechazo al proyecto de reforma, al que calificaron como un retroceso en materia de derechos laborales y un ataque a la negociación colectiva. También se sumaron organizaciones sociales y sectores políticos que acompañaron la protesta.

SFP Marcha por la reforma laboral (31) Sebastián Fariña Petersen

A la movilización se sumaron también docentes nucleados en ATEN, trabajadores universitarios y otros sectores del movimiento sindical y social, que acompañaron la protesta en rechazo a la reforma laboral. Las columnas gremiales se concentraron en el monumento a San Martín y luego marcharon por el centro de la capital neuquina, con consignas contra el Gobierno nacional y el Congreso.

Críticas de ATEN a los diputados que apoyan la reforma

Durante la concentración, la secretaria general de ATEN provincial, Fany Mansilla, cuestionó con dureza a los legisladores que respaldan la iniciativa.

“A todos los diputados que van a votar por el sí, van a quedar en la historia por haber votado por esta definición oscura contra el pueblo argentino. Esto va a traer desamparo, va a traer desprotección y una crueldad absoluta. No hay justificativo para haber apoyado esta reforma laboral”, sostuvo la dirigente docente. Y afirmó que la reforma implica un retroceso en derechos laborales y advirtió sobre el impacto en los trabajadores del sector público y privado.

SFP Marcha por la reforma laboral (35) Sebastián Fariña Petersen

SEJUN: rechazo “absoluto” por el impacto en derechos adquiridos

En la misma línea, el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), Santiago Alonso, expresó un rechazo total al proyecto y cuestionó a los sectores políticos que apoyaron la iniciativa.

SFP Marcha por la reforma laboral (22) Sebastián Fariña Petersen

“Es una lástima que hayan hecho campaña diciendo que iban a defender a los trabajadores y después terminen votando a favor de una reforma que atenta contra nuestros intereses como clase”, afirmó.

El dirigente judicial remarcó la adhesión del gremio a la medida de fuerza y sostuvo que el proyecto representa un retroceso histórico. “Total adhesión, en contra de una reforma que atenta contra los derechos adquiridos durante años como trabajadores y trabajadoras. No podemos permitir este avance sobre nuestros derechos, que ha costado la vida y la sangre de tantos compañeros y compañeras a lo largo de la historia del movimiento obrero argentino”, expresó.

Además, señaló que la iniciativa no apunta a modernizar el sistema laboral, sino a debilitarlo. “Entendemos que no es una reforma laboral de modernización, sino una reforma que busca retroceder en los derechos de los trabajadores”, agregó.

SFP Marcha por la reforma laboral (24) Sebastián Fariña Petersen

Reclamos contra la reforma laboral

Durante la jornada, los dirigentes sindicales centraron sus críticas en los principales puntos del proyecto de reforma laboral, entre ellos la quita de facultades a las provincias en materia de negociación colectiva, los cambios en el sistema de indemnizaciones y el financiamiento del sistema previsional.

En diálogo con LU5, el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, reiteró que la iniciativa afecta también al sector estatal y advirtió que, de aprobarse, podría modificar el rol de la provincia en la regulación de las relaciones laborales. También cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto y sostuvo que no se debatió en profundidad.

Además, señalaron que la reforma implica un debilitamiento de los mecanismos de control laboral y de resolución de conflictos, y advirtieron sobre un posible impacto negativo en los derechos de los trabajadores y en el sistema de seguridad social.

SFP Marcha por la reforma laboral (27) Sebastián Fariña Petersen

Durante la jornada, la actividad en la administración pública fue limitada, con oficinas cerradas o atención reducida en ministerios, delegaciones y organismos descentralizados. En paralelo, se mantuvieron guardias mínimas en los servicios esenciales, como hospitales, energía eléctrica y agua, mientras que el resto de los trámites debieron ser reprogramados o demorados.

El paro y la movilización se desarrollaron sin disturbios y con un fuerte despliegue sindical en el centro de Neuquén. Desde las organizaciones sindicales adelantaron que continuarán con acciones y movilizaciones si el proyecto avanza en el Congreso, mientras que el Gobierno nacional mantiene el debate legislativo sobre la iniciativa.

Pasadas las 13, el tránsito ya había sido normalizado en las calles del centro neuquino.

Mirá todas las imágenes

