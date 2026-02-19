Reforma laboral en puerta y sin presión social: la CGT era la de antes

La CGT y Bullrich van en la misma dirección con 125 diputados listos para el quórum. La reforma avanza sin presiión social. Los gremios en modo superviviencia.

Por momentos, la política argentina tiene esa elegancia de algunos acuerdos inevitables. Parece que se acabó la épica, la barricada, y los encendidos discursos en la plaza. Hay, en cambio, otro escenario aún más frío. La Confederación General del Trabajo ( CGT ) sentada en la mesa, una senadora de La Libertad Avanza como Patricia Bullrich (que conoce bien el paño sindical) y 125 diputados del oficialismo con el número justo para garantizar el quórum.

La reforma laboral va a salir. No porque haya un consenso social arrollador, sobre todo en el sector del empleo registrado. Tampoco porque las bases la reclamen. Va a salir porque los actores que históricamente podían bloquearla, esta vez eligieron administrar la transición cultural en lugar de resistirla. Hay un cambio de época donde a los sindicatos, Javier Milei les está dando a elegir un lugar en el cementerio . Hay nicho o hay tierra, para elegir el destino .

El dato más elocuente es el polémico artículo 44 sobre licencias médicas. Fue enmendado y se suavizó, sólo un poco. La política es experta en ese ritual hacia afuera, el de sacrificar un artículo ruidoso para blindar el resto del proyecto. Se entrega una pieza de ajedrez para ganar la partida final. Y así, casi a libro cerrado, la aprobación en general parece garantizada.

Marcha contra la reforma laboral (25) La CGT Neuquén adhirió a tods las medidas de la central. No habrá movilización peros sí paro para este jueves 19 de febero cuando Diputados trate la reforma laboral. Maria Isabel Sanchez

Lo llamativo no es que avance la reforma sino que lo haga sin ruido, o al menos sin el ruido de otras épocas. La CGT no llamó a una movilización masiva, sino a un paro. Y tampoco habrá diputados mirando de reojo la Plaza de los Dos Congresos, porque nadie se siente presionado por nada.

Reforma laboral: los intentos de los gobiernos

En Argentina, hubo algunos intentos de reformas laborales (en los 90 con el tema de contratos temporales y antes la Ley Mucci donde el apellido Sapag tuvo el protagonismo de bloquearla en el gobienro de Raúl Alfonsín, se resistían entre gases lacrimógenos, o al menos entre columnas sindicales marchando en la calle. Esta, en cambio, avanza por la puerta lateral del acuerdo político, más allá de la resistencia de la izquierda y el progresismo.

Hay una ironía histórica en todo esto, porque tal vez una reforma laboral de esta magnitud solo podía consolidarse con el aval -explícito o tácito- del sindicalismo. Y quizás, en otro contexto, hubiera sido un gobierno peronista el que pudiera imponerla sin fracturar el sistema. Pero las condiciones cambiaron.

Hoy los gremios viven una disyuntiva existencial, o negocian el nuevo esquema o se vuelven irrelevantes. El mercado laboral ya cambió por fuera de los convenios clásicos. La informalidad, el trabajo por las aplicaciones, los contratos flexibles y la crisis de representatividad empujaron a los sindicatos a un barro que les será difícil de salir.

Por eso el acuerdo no es una rendición romántica sino es más bien es parte de la superviviencia, un desensillar hasta que aclare en la noche más oscura para los gremios.

cgt (1) La CGT confirmó que se paralizarán actividades en todo el país.

Ya se da por hecho que la reforma sale pero lo incierto es cuánto tiempo de vida tiene este nuevo paradigma. Porque las leyes pueden cambiarse en una sesión.

Legisladores sin presión de nadie

Si el esquema genera empleo formal y baja litigiosidad, el oficialismo puede sostener su narrativa de modernización. Si, en cambio, precariza sin dinamizar la economía, la factura política llegará en algún tiempo, como todo. Y ahí sí, la calle volverá a hablar, aunque ya no sea la misma.

Por ahora, el silencio es el mejor aliado del proyecto. Sin presión a los legisladores, sin movilización masiva y con los números y planetas alineados, será raro que la reforma se frene.

La política también ya empieza a ser un acuerdo de cúpulas. La de los consensos silenciosos, algo que se parece mucho a lo que dicen de "la casta".