Paro de la CGT este jueves en Neuquén: qué pasará con los colectivos y la palabra de la UTA

La UTA local niega confirmación oficial, pero desde Buenos Aires deslizan que podrían adherir al paro por la reforma laboral. El conflicto de los choferes en la CGT.

En estas horas podría haber definiciones sobre el paro de colectivos.

La incertidumbre volvió a instalarse en Neuquén ante el paro general por 24 horas convocado para este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei . La gran pregunta es si los colectivos funcionarán con normalidad o si la medida afectará el transporte urbano en la capital y el Alto Valle.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Neuquén aseguraron a LM Neuquén que “no hay confirmación oficial” sobre una adhesión al paro. Sin embargo, reconocieron que deberán esperar nuevas definiciones en el transcurso de las próximas horas.

Otra fuente del gremio de choferes en la provincia fue más frontal frente a la incertidumbre. “No habrá paro” , afirmó, aunque también admitió que la situación puede modificarse si hay una decisión orgánica a nivel nacional.

UTA Neuquen generica edificio -VALIDA 1200- Desde la UTA Neuquén no tienen confirmación de Buenos Aires sobre el paro. Sebastian Fariña Petersen

El escenario se complejiza porque desde la conducción nacional de la UTA dejaron trascender que sí podrían adherir a la medida de fuerza impulsada por la CGT. En ese marco, Neuquén aparece como un distrito particular porque rige otro acuerdo salarial, diferente al del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en varias huelgas nacionales anteriores los colectivos continuaron funcionando.

Reforma laboral: subsidios, salarios y cálculos

La conducción nacional del gremio está en manos de Roberto Fernández, de 82 años, quien lidera el sindicato desde 2008 y representa a unos 40.000 choferes en todo el país. Su posición frente al paro general no es sencilla.

En noviembre pasado, Fernández rompió con la CGT tras la renovación de autoridades, en desacuerdo con la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando. El quiebre profundizó una interna que aún no cicatrizó.

Paradójicamente, ahora dirigentes de la propia CGT entre ellos Jorge Sola, Omar Maturano y Luis Barrionuevo- le pidieron su adhesión al paro contra la reforma laboral. Según trascendidos de medios nacionales, Fernández habría confirmado que la UTA pararía, aunque públicamente mantiene cautela.

El conflicto es también económico y político. El salario básico de un chofer ronda los $1.407.239 más viáticos diarios. Pero el esquema salarial depende en gran medida de los subsidios estatales al transporte.

Nueva empresa de colectivos en neuquen (8).JPG En muchos paros anteriores, los colectivos en Neuquén siguieron funcionando.

En el AMBA, el costo real del boleto sin subsidio supera los $1900, mientras que la tarifa técnica -compensación estatal y recaudación por boletos- es considerablemente menor. Además, cayó un 10% la cantidad de pasajeros en el último año. Todo eso explica por qué Fernández evita confrontar abiertamente con el Gobierno nacional. La política de subsidios depende buena parte de la negociación paritaria.

Neuquén en una zona gris

En Neuquén la situación es distinta. La estructura de subsidios y acuerdos salariales no replica exactamente el esquema del AMBA, y en paros anteriores convocados por la CGT los colectivos locales siguieron circulando con normalidad.

Sin embargo, la fuerte interna entre la UTA y la CGT agrega un factor de imprevisibilidad. La ruptura de noviembre dejó heridas abiertas, y la definición sobre el paro también se convirtió en una pulseada política interna.

Por ahora, el panorama es incierto. La UTA Neuquén niega una confirmación formal, otra fuente descarta la medida, pero desde Buenos Aires dejan abierta la puerta a la adhesión.

La respuesta definitiva -para la tranquilidad o el caos- dependerá de lo que ocurra en las próximas horas.