El Gobierno confirmó que descontará el día a empleados públicos que se adhieran al paro de la CGT

La medida se aplicará a quienes participen de la huelga convocada por la CGT, en una semana atravesada por el debate legislativo del proyecto.

El paro nacional convocado por la CGT y CTA será el 19 de febrero.

En medio de una semana atravesada por la discusión de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que participen del paro general impulsado por la CGT .

La decisión se da en simultáneo con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados que ya cuenta con media sanción y profundiza el clima de confrontación entre el Ejecutivo y los gremios.

“Vamos a descontar como sucede siempre”, ratificó una alta fuente de la Casa Rosada , reafirmando la postura que el Ejecutivo adoptó ante huelgas nacionales anteriores.

La advertencia oficial se mantiene firme incluso ante la confirmación de que no habrá transporte público, dado que los gremios de colectivos, trenes, subtes y taxis ratificaron su adhesión total a la protesta.

Desde el entorno del Presidente, subrayaron que los agentes estatales deberán “organizarse para llegar al trabajo y cumplir” con sus funciones pese a la falta de movilidad.

El escenario legislativo y la respuesta gremial

El conflicto estalla mientras el bloque de La Libertad Avanza busca emitir dictamen de comisión este miércoles para tratar la reforma laboral en el recinto durante la jornada del jueves.

Si bien la CGT planteó una huelga sin movilización, otros sectores como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su intención de marchar frente al Congreso de la Nación.

Con esta decisión, el Gobierno busca desalentar el acatamiento a la medida de fuerza en el sector público y garantizar la actividad administrativa mientras se juega una de sus cartas legislativas más importantes del año.

Paro nacional por la reforma laboral: ATEN anunció que se adhiere a la medida

El gremio docente ATEN ratificó su adhesión al paro nacional de CGT y CTA convocado para el 19 de febrero.

"¡Paramos y Marchamos! ¡Contra la Reforma de Milei! ¡Por Nuestros Derechos!", publicó el sindicato de trabajadores de la educación en sus redes oficiales pasadas las 20:30 de este lunes. Informaron que la convocatoria en Neuquén capital es a las 11 de la mañana en el monumento a San Martin "junto a Sindicatos y Organizaciones Sociales".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por #aten (@aten.provincial)

Si bien el paro está anunciado para este jueves, al menos a nivel nacional, se difundió que la CGT podría posponer la medida si el debate se posterga para la próxima semana. Desde ATEN no emitieron información oficial respecto a cómo afectaría esto al paro a nivel provincial.

Una duda que circuló en los comentarios del posteo oficial de ATEN tiene que ver con que este jueves hay asambleas agendadas. Desde el gremio docente aclararon que las asambleas están organizadas por el Gobierno provincial. Esto quiere decir que no son afectadas por el paro.

Si bien a nivel nacional los sindicatos de transporte adhieren a la medida, no se anunciaron medidas en Neuquén.