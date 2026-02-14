La CGT se prepara para un paro de 24 horas contra la reforma laboral

Los líderes gremiales convocaron a una reunión en los próximos días para debatir la posibilidad de una medida de fuerza.

Tras la media sanción que obtuvo en el Senado la reforma laboral impulsada por el oficialismo , la CGT convocó a una reunión urgente de su Consejo Directivo para definir los pasos a seguir. La central obrera evalúa una posible medida de fuerza en rechazo al proyecto.

El encuentro está previsto para las 16 del próximo lunes y se realizará de manera virtual, debido a que varios dirigentes se encuentran fuera de la ciudad por el fin de semana largo. La convocatoria se aceleró ante las presiones internas de distintos sectores sindicales que reclaman una respuesta más contundente contra la reforma, al considerar que las movilizaciones no alcanzan.

Entre las medidas que comenzaron a mencionarse en las últimas horas, cobra fuerza la posibilidad de convocar a un paro general de 24 horas el jueves, día en el que el proyecto se comienza a tratar en la Cámara de Diputados.

Internas ante la posibilidad de un paro

Inicialmente, los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) preveían convocar la reunión del Consejo Directivo para mitad de semana, pero decidieron adelantarla ante señales de distintos gremios que empujan la convocatoria a un paro para profundizar el rechazo a la reforma laboral.

El sector dialoguista, mayoritario en la conducción, sostenía una estrategia más moderada, con gestiones ante bloques parlamentarios y contactos en el Gobierno para introducir cambios en el proyecto. En contraste, otros espacios presionan por una medida de fuerza.

marcha CGT

A ese debate interno se sumó el impacto de los incidentes registrados en la última movilización al Congreso: algunos dirigentes dudan de repetir una convocatoria similar para evitar que la central quede asociada a hechos de violencia, aunque ven en el paro una señal de rechazo más contundente. En paralelo, sectores del sindicalismo combativo promueven avanzar hacia un plan de lucha más amplio, con paros progresivos y por actividades.

Las principales objeciones de la CGT a la reforma

Pese al clima de resignación que domina en la conducción cegetista, algunos dirigentes confían en que las resistencias de aliados del oficialismo a modificaciones de último momento —sobre accidentes laborales o pago de salarios— puedan impedir la aprobación en Diputados y hacer que la reforma vuelva al Senado.

“El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones o quede trabado en el Congreso”, expresó un directivo sindical, en referencia a las iniciativas que “lesionan los derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, en la CGT destacan haber preservado las cuotas solidarias y las contribuciones patronales a las obras sociales, un punto clave para sostener el financiamiento del sistema de salud sindical. No obstante, la central anticipa que seguirá presionando por cambios en otros aspectos de la reforma.

Marcha contra la reforma laboral (20) Neuquén marchó contra la reforma laboral. Maria Isabel Sanchez

Los cuestionamientos se concentran tanto en disposiciones de derecho individual —como indemnizaciones, jornada laboral y vacaciones— como en aspectos del derecho colectivo, entre ellos la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales y las limitaciones a las asambleas sindicales.

En un documento interno, la CGT rechazó “en su totalidad” la reforma por considerarla contraria a la Constitución y a convenios internacionales, y anticipó que podría impulsar una impugnación judicial si se aprueba sin cambios.

En ese escenario, el oficialismo intenta llevar la reforma laboral al recinto la próxima semana, aunque los feriados complican el regreso a la Ciudad de varios legisladores aliados: si bien la sesión estaba prevista para el jueves 19, en las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de que se postergue al miércoles 25.