Capacitan brigadistas voluntarios de reserva para emergencias

El gobierno neuquino comenzó este sábado el ciclo 2026 del Curso de Voluntarios Combatientes de Incendios Forestales, con más de 150 inscriptos.

Comenzó el ciclo 2026 del Curso de Voluntarios Combatientes en Incendios Forestales con más de 150 inscriptos. Se trata de una capacitación estratégica destinada a conformar un cuerpo de brigadistas voluntarios que podrán ser convocados ante situaciones de emergencia.

La iniciativa responde a la emergencia ante incendios forestales que tienen lugar en la región y busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mediante la conformación de personal entrenado. La idea es que quede una reserva preparada para actuar de manera segura, coordinada y eficiente.

Señalaron que el cronograma continuará con una segunda capacitación del 23 al 27 de febrero y una tercera del 9 al 13 de marzo, ampliando así el número de efectivos certificados.

El curso se desarrolla con lineamientos nacionales e internacionales de manejo integral del fuego y tiene como objetivo certificar a brigadistas pertenecientes a distintas áreas del Estado, dotándolos de competencias físicas, técnicas y operativas necesarias para integrarse a los operativos de combate de incendios forestales.

capacitaciones- brigadistas voluntarios- Ortiz Luna-

En qué consisten las capacitaciones

Básicamente contempla la Evaluación de aptitud física y médica, formación teórica sobre comportamiento del fuego, combustibles, seguridad y organización operativa, práctica en terreno en escenarios simulados y factores y formación en primeros auxilios, RCP y manejo de situaciones críticas. Con una carga horaria de 46 horas intensivas, el curso se desarrolla con modalidad de tres días con pernocte en instalaciones del COE.

La formación está dirigida a personal policial, Ejército Argentino y Protección Civil de la ciudad de Neuquén, con cupo femenino obligatorio, y posibilidad de designación de agentes del interior provincial.

La conformación de brigadistas voluntarios permite ampliar la capacidad de respuesta en picos de demanda, garantizar intervenciones bajo estándares unificados, reforzar la seguridad del personal mediante protocolos claros y fortalecer la articulación interinstitucional.

Además, esta formación consolida una red preparada para actuar cuando la situación lo requiera, protegiendo vidas, bienes y el ambiente frente a la creciente amenaza de los incendios forestales.