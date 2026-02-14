Un incendio en una casa abandonada provocó el susto de los vecinos del centro de Neuquén

El siniestro se registró este sábado por la madrugada en la esquina de Alcorta y Misiones.

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado despertó el miedo de los vecinos de Neuquén , cuando una vivienda precaria ubicada en la esquina de Misiones y Alcorta ardió en llamas y obligó a un importante operativo. La rápida intervención de bomberos evitó que el fuego se propagara hacia un local lindante.

En diálogo con LM Neuquén , el jefe del Cuartel 6 de Bomberos, comisario Juan Molina , confirmó que el siniestro fue reportado cerca de la 1.30 de la madrugada , en un domicilio de la ciudad. Al arribar, el personal constató que el fuego se originó dentro de la estructura abandonada.

De acuerdo con el parte oficial brindado, el inmueble afectado tenía cinco ambientes y el foco ígneo se alimentó principalmente por la gran cantidad de basura acumulada. “Es un inmueble en estado de abandono, precario. Lo único que se consumió fueron basuras varias”, señaló.

El operativo contó con la participación de dos dotaciones de bomberos. Luego de un intenso trabajo, Pasadas las 2 de la madrugada se logró controlar el incendio, sin registrarse personas heridas.

incendio comercio nqn 2

La rápida intervención evitó el riesgo de propagación

Molina explicó que, si bien no se registraron víctimas fatales, existió riesgo de propagación de las llamas al comercio vecino, dedicado a la venta de sábanas y frazadas, materiales que son altamente inflamables. “Hubo riesgo de que el fuego se propague a un local lindante a esta estructura”, advirtió el jefe de bomberos.

Sin embargo, la rapidez del operativo fue clave para evitar daños mayores. “Por suerte, teniendo en cuenta la rápida intervención del personal de bomberos, se evitó que el fuego se propagara hacia otras propiedades”.

Incendio en casa abandonada neuquen

¿Cuáles fueron los motivos del incendio?

Respecto al origen del incendio, Molina aclaró que aún no hay una hipótesis firme. Este sábado por la mañana, personal del área de Judiciales se encontraba trabajando en la escena para determinar las causas. “Interviene la División Siniestros y se están llevando a cabo tareas investigativas”, explicó.

Si bien no está confirmado, un dato aportado apunta al principal motivo de las llamas. Como dato preliminar, la propietaria del comercio lindante habría mencionado que la casa abandonada es utilizada como refugio por un grupo de personas en situación de calle que pernoctan dentro de la misma.

Afortunadamente, el siniestro no dejó víctimas; sin embargo, representó un susto para los vecinos y vecinas de la cuadra que vieron interrumpido su descanso nocturno en pleno comienzo del fin de semana extra largo.