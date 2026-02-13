San Valentín: la historia que da origen a la celebración del Día de los Enamorados el 14 de febrero

Una de las teorías más fuertes es que se trató de un sacerdote romano que, desobedeciendo al emperador, realizaba casamientos en secreto.

Cada 14 de febrero , millones de personas en el mundo celebran el Día de los Enamorados . Pero detrás de las flores, los chocolates y las cenas románticas hay una historia que combina martirio cristiano, tradiciones medievales y una fuerte construcción cultural y comercial.

La conmemoración de San Valentín tiene raíces que se remontan al Imperio Romano y existen varias leyendas en torno al origen de la celebración.

Algunas narraciones hablan de un religioso que repartía rosas en las calles, otras indican que existió un Valentín que cortó corazones de pergamino y se los dio a los soldados para que miraran esas tarjetas y recordaran a sus seres queridos. Sin embargo, la teoría más fuerte es que se trató de un mártir que nació a fines del siglo II en el Imperio Romano.

Esta última mención refiere a un sacerdote romano que habría vivido durante el gobierno del emperador Claudio II. La tradición señala que el este último prohibió el matrimonio a los jóvenes soldados al considerar que los solteros eran mejores combatientes. Valentín, desobedeciendo la orden, celebraba matrimonios en secreto.

Cuando la práctica fue descubierta, fue arrestado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero del año 269 o 270 d.C. La Iglesia Católica lo reconoció como mártir y comenzó a venerarlo en esa fecha.

Algunas versiones agregan que, mientras estaba preso, Valentín habría entablado un vínculo con la hija de su carcelero y antes de morir le dejó una carta firmada como “De tu Valentín”, expresión que, con el paso del tiempo, alimentó la tradición romántica.

De fiesta pagana a celebración romántica

Varios historiadores sostienen que la fecha también absorbió elementos de las Lupercales, una festividad romana celebrada a mediados de febrero vinculada a la fertilidad y la purificación. Con el avance del cristianismo, muchas celebraciones paganas fueron resignificadas, y el 14 de febrero pasó a asociarse oficialmente con San Valentín.

Sin embargo, el vínculo directo con el amor romántico aparece siglos después. Investigaciones académicas indican que en la Inglaterra medieval comenzó a difundirse la creencia de que el 14 de febrero era el día en que las aves iniciaban su temporada de apareamiento. El poeta Geoffrey Chaucer, en el siglo XIV, reforzó esta idea en sus escritos, asociando la fecha con el amor cortés.

Desde entonces, la tradición evolucionó hacia el intercambio de cartas y pequeños obsequios entre enamorados.

La expansión global y el fenómeno comercial

En el siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, la costumbre de enviar tarjetas se popularizó masivamente gracias a la producción industrial de postales. Con el tiempo, la fecha se consolidó como una de las más relevantes para la industria gastronómica, floral y de regalos.

Hoy, el Día de San Valentín se celebra en gran parte de América, Europa y Asia, aunque con matices culturales. En algunos países se lo denomina “Día del Amor y la Amistad” y no se limita exclusivamente a parejas.

La Iglesia Católica, por su parte, retiró en 1969 la festividad de San Valentín del calendario litúrgico universal debido a la escasa evidencia histórica sobre su vida, aunque sigue siendo venerado como santo en distintas comunidades.

Con el paso del tiempo, el 14 de febrero pasó de ser una conmemoración religiosa a convertirse en una celebración global del amor romántico. Para algunos, es una jornada simbólica que invita a expresar afecto; para otros, una construcción comercial moderna.