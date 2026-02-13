Amigos son los amigos: Intentó matarlo, le fracturó el cráneo y fue condenado a cuatro años de prisión

Ocurrió en agosto del 2025 en la localidad de Plaza Huincul. La víctima permanece internada con graves heridas.

La justicia de la provincia de Neuquén condenó este viernes 13 a un hombre por agredir violentamente a su amigo con una piedra en la cabeza y dejarlo internado . El terrible hecho, que ocurrió en la comarca petrolera, terminó con la víctima con múltiples fracturas de cráneo.

El dramático episodio tuvo lugar e l 25 de agosto de 2025 en una vivienda ubicada en la zona de chacras de Plaza Huincul . Según la investigación, el agresor, identificado como N.J.G ., se encontraba junto al agredido consumiendo estupefacientes cuando tomó una roca de gran tamaño y comenzó a golpearlo en reiteradas ocasiones en la cara y la cabeza.

Como consecuencia de la brutal agresión, el amigo sufrió múltiples fracturas de cráneo y fue trasladado de urgencia en estado crítico al Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue intervenido quirúrgicamente. Actualmente permanece internado dada la gravedad de las lesiones.

Tras una larga investigación, el fiscal Federico Ocejo sostuvo en la audiencia que las pruebas reunidas “son lo suficientemente sólidas para demostrar la culpabilidad del acusado”, más allá del reconocimiento de responsabilidad realizado en el acuerdo.

Por este motivo, el juez de garantías Lisandro Borgonovo homologó este viernes el acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa oficial, que condenó al sujeto a cuatro años de prisión por haber intentado matar a su conocido.

PODER JUDICIAL NQN Ciudad Judicial de Neuquén.

Problemas de salud mental

Luego de la sentencia, el magistrado explicó que el procedimiento permitió agilizar los tiempos judiciales y que el resultado hubiese sido el mismo en un juicio oral.

"Este tipo de mecanismo puede aplicarse porque la pena es inferior a los seis años", señaló ante el imputado y los familiares de la víctima, quienes estuvieron presentes en la sala.

Por su parte, la defensora oficial admitió que, de haberse realizado un juicio, las probabilidades de condena eran elevadas debido al peso de la evidencia y a la falta de una hipótesis alternativa que contradijera la teoría fiscal. También remarcó que el imputado no posee antecedentes condenatorios, aunque presenta problemas psiquiátricos.

Ante la solicitud de ambas partes, Borgonovo dispuso además extender por un mes la internación del condenado en un centro de salud. La medida responde a su actual cuadro clínico, ya que su alojamiento en una comisaría o unidad penitenciaria podría representar un riesgo tanto para él como para terceros.