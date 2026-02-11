Los escalofriantes detalles del violento asalto que sufrió la madre de Sergio Lapegüe

Es la segunda vez que roban en el hogar de la mujer de 90 años que además padece de alzheimer.

La familia de Sergio Lapegüe está viviendo momentos de mucha consternación, luego de que su madre haya sufrido un violento robo en su casa en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. La mujer tiene 90 años y padece alzheimer desde hace tiempo . "Tres delincuentes que ingresaron maniataron a las dos cuidadoras", contó el periodista Luis Bremer en A La Tarde.

Santiago Sposato agregó más detalles de lo que sucedió en la casa de la madre del periodista y conductor, mientras él estaba con la policía en el lugar. "Confirmarían que los delincuentes entraron con una llave por el portón del garage, la que está contra la medianera del vecino", relató el panelista de A La Tarde.

Luis Bremer sumó información sobre las primeras cosas que pudieron notar en la casa: "Se robaron las cámaras internas de la casa y las consolas". "A primera vista, vieron la destrucción de un montón objetos. No están poniendo sobre la mesa la sustracción de algún tipo de elemento", explicó Sposato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2021672870116544865&partner=&hide_thread=false VIOLENTO ASALTO EN LA CASA DE LA MAMÁ DE SERGIO LAPEGÜE



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/jJnABB85Ok — América TV (@AmericaTV) February 11, 2026

Sergio Lapegüe fue quien se encargó de realizar los trámites en distintas dependencias. "Ha quedado consigna policial en la casa de la mamá", aseguró Daniel Fava. "¿Alguien filtró un dato? ¿Qué pretendían encontrar en ese lugar?", deslizó Luis Bremer. El notero de América Noticias agregó: "A una de las cuidadoras la hicieron recorrer toda la casa y se llevaron 50 mil pesos".

En 2022, sufrió otro robo mientras estaba aun estaba vivo el papá de Sergio Lapegüe. La familia se encontraba de viaje en México, cuando los ladrones aprovecharon para entrar y los desvalijaron. Al igual que en esta ocasión, se llevaron las cámaras de seguridad para no dejar ningún registro de lo sucedido. En ese caso, cinco delincuentes fueron en un auto, rompieron la reja de entrada, ingresaron y se llevaron las pertenencias en bolsos y valijas. Gracias a las cámaras de seguridad de una vecina, quedaron registrados. Sin embargo, habían usado guantes para evitar dejar huellas en el lugar.

Sergio Lapegüe se metió en la interna de TN y fue contundente sobre Paula Bernini y Mario Massaccesi

Recientemente salió a la luz una fuerte interna en TN, protagonizada por Paula Bernini y Mario Massaccesi. Al parecer los actuales conductores de Tempraneros no se llevarían tan bien trabajando juntos. En Intrusos, fueron en busca de la palabra de Sergio Lapegüe, quien estuvo al frente del programa durante 34 años junto a Roxy Vázquez.

image

El periodista y conductor fue tajante al opinar sobre la interna y, además, cuestionó algunos aspectos del ciclo. “No es fácil trabajar en dupla, no es sencillo. Tenés que entender a la otra persona, comprenderla y saber que tiene intereses o formas distintas de hacer las cosas”, comentó Lapegüe respecto a la tensión entre los actuales conductores.

Luego, marcó la diferencia con su experiencia junto a Vázquez: “Con Roxy nos mirábamos y sabíamos en qué momento hablaba ella y en qué momento hablaba yo. Para eso te tenés que conocer”.

También criticó que el programa no haya cambiado tras su salida: “Yo había armado un programa a mi estilo. Ese es mi estilo. Deberían haberlo cambiado, no podés dejar lo mismo porque se nota la diferencia. Tendrían que haber armado un programa al estilo de Mario y de Paula”.

image

Además, reconoció que no lo mira y se mostró dolido: “No me hace bien verlo, no tengo ganas. A uno le queda una herida después de irse de un lugar después de 34 años. Es un programa al cual yo le puse el nombre Tempraneros y se sigue llamando igual. Entonces, yo no me siento muy cómodo. Personalmente hubiese hecho otra cosa”. Finalmente, sobre la supuesta mala relación entre Massaccesi y Bernini, concluyó: “Los dos van manejando el tren y no pueden doblar uno para la derecha y el otro para la izquierda”.