Nancy Pazos se encadenó en rechazo a la reforma laboral

Mientras en el Senado se debate la reforma laboral, la periodista se encadenó frente al Congreso y disparó contra el gobierno nacional.

El Senado debate este miércoles la ley de reforma laboral y en las inmediaciones del Congreso Nacional esperan la votación que será pasada la medianoche. Una de las presentes que se manifestó en contra de la reforma es Nancy Pazos.

La periodista que tiene marcada una ideología en contra del gobierno de Javier Milei se viralizó en las redes sociales por una imagen en la que se ve encadenada, un gesto de descontento con la reforma laboral.

“Se intenta derogar el estatuto profesional de los y las periodistas”, escribió Pazos en la publicación que hizo en sus redes sociales donde se la ve acompañada de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de prensa.

“Esto afecta el derecho a la información. En la sociedad no se está al tanto de lo que está sucediendo”, mencionó la periodista y presidente de Periodistas Argentinas y señaló que “no se lucha por el gremio, sino por la democracia. El periodismo es la luz de la democracia”.

"Este gobierno nos quiere asi a los periodistas #milei #congreso #reforma #miercoles #nancypazosencadenada"

Nancy Pazos quedaría afuera de Telefe

La periodista no tiene contrato firmado y su futuro laboral en televisión abierta es completamente desconocida. “Ahora se va a Nueva York con uno de sus hijos”, dijo Adrián Pallares este miércoles en Intrusos (América).

“Hay un lado de Nancy que se está volcando a la política”, dijo el conductor. “Esto es un acting. No hace falta encadenarse y amordazarse. No es una pavada y hace una pavada por tener un minuto de cámara”, lanzó críticamente Paula Varela sobre el gesto de la periodista.

“A mí me dicen que pidió mucha plata”, contó Marcela Tauro sobre el motivo que la dejaría fuera de Telefe y el programa de Georgina Barbarossa.