El tremendo cambio de look de la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri

Muna Pauls , hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri , volvió a marcar tendencia en las redes sociales. Esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por una aparición pública junto a sus padres, sino por un jugadísimo cambio de look que dejó a todos impactados . La joven decidió despedirse de su clásico castaño natural para darle la bienvenida a un rubio luminoso, moderno y con mucha personalidad.

El proceso estuvo en manos del reconocido estilista Max Jara, quien fue mostrando en detalle cada paso de la transformación. En el video que Muna compartió en sus redes se puede ver el “antes”: un tono castaño parejo, brillante y prolijo, que ya era parte de su identidad. Luego, entre pinceles, papel aluminio y secador en acción, comenzó la metamorfosis.

El resultado final fue un rubio claro con matices cálidos, perfectamente trabajado para iluminar su rostro y resaltar sus facciones. Además, acompañó el color con un corte long bob descontracturado, con movimiento y capas suaves que le aportan frescura y un aire más sofisticado.

image

“Confíen en el proceso”, escribió la adolescente junto al video, dejando ver la expectativa que vivió durante las horas en la peluquería. La publicación no tardó en explotar: miles de likes y comentarios que celebraron el nuevo look. “Te queda increíble”, “Ese rubio es todo” y “Cada día más diosa” fueron algunas de las reacciones que inundaron el posteo.

Muna, que viene construyendo su camino propio en el mundo artístico, atraviesa una etapa de consolidación personal y profesional. Cantante y compositora, heredó la sensibilidad artística de Gastón Pauls y Agustina Cherri, pero supo forjar una identidad auténtica. En sus redes comparte adelantos musicales, covers y reflexiones personales, conectando con una generación que la sigue de cerca.

La reflexión de Muna Pauls acerca de su noviazgo

Muna Pauls se animó a responder preguntas de sus seguidores y compartió reflexiones sobre su relación actual, que ya lleva cinco meses y que, según sus propias palabras, “va increíble, mejor de lo que podría imaginar”.

image

Ante la consulta sobre cómo está su noviazgo, Muna escribió: “Llevamos cinco meses y parece una vida entera. Él tiene una calma que me sostiene incluso cuando estoy hecha un caos. Y yo, soy todo lo contrario: acelerada, intensa, casi siempre lista para saltar al vacío. Él me enseña a frenar, a mirar lo que pasa ahora, a vivir el momento sin apurarlo”. Con esta descripción, dejó en claro que la relación se basa en la complementariedad y el aprendizaje mutuo.

La artista también profundizó en cómo se sienten juntos: “Somos compañeros de verdad, aprendemos, crecemos, conociéndonos más cada día. Casi que me obliga a querer cosas que antes no quería. Es semejante ser humano, y eso me hace bien”. Además, destacó que la mezcla entre su personalidad intensa y la tranquilidad de su pareja es lo que hace que todo funcione: “Quiero pasar la vida entera entre su tranquilidad y mi locura, porque esa mezcla es perfecta”.

Otra pregunta que generó curiosidad fue sobre por qué nunca muestra el rostro de su novio. Muna respondió con total sinceridad: “No hay mucho más para contar de lo que ya saben. Crecimos a unas cuadras de distancia y durante años nos cruzábamos todo el tiempo sin que pasara nada. El barrio fue un poco testigo de todo. Las imágenes ya lo cuentan: es amante de la música, siempre entre guitarras y canciones”. Luego agregó: “Yo soy muy para afuera, y él es muy para adentro. A mí me gusta compartir lo que vivo, lo que siento, y él es todo lo contrario: mucho más reservado. Así que justamente por eso prefiero dejar que mantenga su espacio”.