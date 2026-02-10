Ya está la grilla confirmada para la Fiesta de la Manzana 2026: día por día, todos los artistas

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 se llevará a cabo en General Roca, Río Negro. Y en este informe te contamos todo lo que tenés que saber sobre este evento multitudinario .

En su sitio oficial, se resalta que la Fiesta Nacional de la Manzana es una de las fiestas más importantes y multitudinarias de la Patagonia Argentina. Se lleva a cabo anualmente, durante el mes de febrero, en el Predio Ferial Municipal de la ciudad de General Roca (Provincia de Río Negro). La edición 2026 de la Fiesta de La Manzana se desarrollará el viernes 20, sábado 21 y el domingo 22 de febrero de 2026 y, en este artículo, te contamos todos los detalles sobre los artistas que formarán parte.

Cabe destacar que la Fiesta de la Manzana 2026 ofrece un acceso general libre y gratuito a todos los concurrentes. Además, aquellas personas que deseen una ubicación más cercana a los espectáculos tendrán la opción de adquirir accesos preferenciales.

La Fiesta de la Manzana 2026 , que se llevará a cabo en General Roca (Río Negro), presentará la siguiente grilla:

Viernes 20 de febrero de 2026: Neo Pistea / YSY-A .

/ . Sábado 21 de febrero de 2026: Emanero / Damas Gratis .

/ . Domingo 22 de febrero de 2026: Cazzu / Lali Espósito.

Cuánto cuestan las entradas preferenciales para la Fiesta de la Manzana 2026

Amén del acceso general libre y gratuito, los concurrentes también podrán adquirir las entradas preferenciales, cuyos precios son los siguientes:

Entradas Preferenciales Público General:

Viernes 20: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Sábdo 21: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Domingo 22: $25.000 Tribunas Plus. $50.000 Campo Plus. $55.000 Campo Full.

Puntos de Venta de Entradas Preferenciales:

Venta presencial: Cajas Municipales. De lunes a viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Venta telefónica y consultas: 0800-222-9742. De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.

Venta online: generalroca.gob.ar (sitio web del Municipio de General Roca).

Estas entradas también se podrán comprar a través del sitio oficial de la Fiesta de la Manzana 2026.

La Fiesta de la Manzana 2026 se llevará a cabo en el Predio Ferial Municipal, situado en la calle Cerro Tronador 260, a la vera de la Ruta Nacional 22, en la Ciudad de Gral. Roca. Su organización está a cargo de la Municipalidad de General Roca.

Cabe consignar que la Fiesta Nacional de la Manzana es una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. Los organizadores subrayan que este evento se lleva a cabo todos los años durante el mes de febrero y tiene como objetivo principal rendir homenaje a la producción manzanera, un pilar económico fundamental para la región del Alto Valle del Río Negro.

Asimismo, destacan que la Fiesta Nacional de la Manzana es una combinación de tradición y modernidad, donde se honra la cultura del trabajo agrícola que caracteriza a la región, al tiempo que se ofrecen espectáculos y actividades que se han ido adaptando a los gustos contemporáneos. También se realizan competiciones deportivas, como el tradicional concurso de embaladores de manzanas, que pone en valor el trabajo manual y el esfuerzo de los productores locales.

Por otra parte, es importante destacar que la Fiesta de la Manzana 2026 será emitida en vivo de forma online.