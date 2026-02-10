Paro del miércoles: qué pasará con el COLE en Neuquén y la postura de UTA

Habrá este miércoles una reunión en la Subsecretaría de Trabajo entre las empresas de transporte de pasajeros y el gremio de colectiveros.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) Neuquén , Javier Soto , confirmó a LM Neuquén que no habrá paro de colectivos en la capital neuquina este miércoles dado que alcanzaron un acuerdo salarial para los trabajadores del sector de la provincia incluso por encima del logrado en el AMBA.

La conducción nacional de la UTA había anunciado medidas de fuerza para este miércoles 11 de febrero porque en varias provincias no habían alcanzado el aumento salarial que acordó el gremio con las empresas en el AMBA.

No obstante, en la región se firmará el acuerdo en horas del mediodía en la subsecretaría de Trabajo entre el gremio local y las empresas Expreso Tigre Iguazú SA y Koko SRL, Pehuenche y Campana Dos y Nueva Visión.

"Habíamos empezado con que Nación nos quería dar un 3%, que terminamos en un 13,8%. Es más de lo que se estaba esperando porque nosotros por lo menos le estábamos pidiendo como mínimo un ocho%. Sumando el todo en general terminamos en 13, 8%", sostuvo Soto en alusión a la suma del sueldo en el básico, al incremento viático y al porcentaje por zona de favorable.

En cuánto quedará el básico de los colectiveros

Soto indicó que percibirán una suma no remunerativa de 320.000 pesos a pagar en tres veces, al igual que los viáticos que se incrementarán en tres etapas.

Las partes acordarán de una gratificación extraordinaria por única vez, correspondiente a los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Se abonará en tres cuotas, la primera de ellas por la suma de $100,000 a abonarse con fecha límite el 12 de febrero de 2026, la segunda de ellas por la suma de $100.000 a abonarse con fecha el 12 de marzo de 2026, y la tercera de ellas por la suma de $120.000 a abonarse a abonarse con fecha el 13 de abril de 2026. Un monto equivalente a esta tercera y última cuota pasará a ser remunerativa con los haberes del mes de abril 2026.

Detalló que el básico se elevará 1.385.000, luego a 1.425.000 y terminarán los colectiveron percibierndo 1. 584.000.

Conflicto en otras provincias

Aunque se esperaba en horas de la tarde que la conciliación obligatoria frene el paro, previamente desde la UTA a nivel nacional habían anunciado un paro para este 11 de febrero por falta de un acuerdo salarial que se asemeje al que firmó el sector en el AMBA.

"Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja", firmó el secretario General a nivel nacional de la UTA, Roberto Fernández.

Objetó que "los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores".

Desde el gremio advirtieron sobre sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias e indicaron que si los empresarios deberán cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA para este martes; "caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior".