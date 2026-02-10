Se lanzó a la venta a inicios de 2024. Apple y META , las empresas que lo venden en sus tiendas.

Los celulares desaparecerían en el año 2030: poco a poco ya avanza este dispositivo en el mercado

El avance tecnológico y la dependencia de las personas con los dispositivos móviles hace que parezca cada vez más difícil volver a tener una vida sin celulares . No obstante, hace poco salió a la venta un producto que pondría en jaque su futuro y podría desaparecer en 2030. En detalle, qué aparato lo reemplazaría.

El encargado de difundir esta noticia fue Mark Zuckerberg , CEO de Meta, luego de sacar a la venta un nuevo producto para su empresa que compite mano a mano con los últimos de Apple. Ante esto, el empresario aseguró que los celulares dejarían de exi stir en los próximos años, y en su lugar llegaría otro que incorpora herramientas como la inteligencia artificial.

Zuckerberg posicionó a las gafas inteligentes como el próximo gran producto tecnológico en el corto plazo, mientras que los dispositivos móviles estarían llegando a su final como consecuencia de la falta de ideas y las limitaciones para incorporar nuevas funciones. El empresario considera que estos nuevos dispositivos son capaces de ofrecer experiencias más inmersivas y prácticas .

"Llegará un punto en el que tu smartphone estará más en tu bolsillo que fuera de él, creo que eso ocurrirá durante la década de 2030 y aunque podrás realizar la tarea de una forma más completa o mejor con tu teléfono, los usuarios optarán por la comodidad de las gafas para hacerlo. Se convertirán en la próxima gran plataforma informática", detalló al presentar las nuevas gafas inteligentes de Meta.

FotoJet (62).jpg Los celulares desaparecerían en el año 2030

Este producto revolucionó el mercado desde que Apple presentó su modelo "Vision Pro" a inicios de 2024. Meses más tarde llegó el primer aparato que podría competirle: los Ray-Ban Meta Smart Glasses de META, aunque hay varias compañías trabajando en sus propios lentes tecnológicos.

Las gafas inteligentes de META

META tiene a la venta tres modelos de las gafas Ray-Ban Meta Smart Glasses. Actualmente, compiten con las fabricadas por Apple, dos de las más populares y con mayores registros de ventas en este rubro.

Según Zuckerberg, el objetivo de las gafas de META es igualar las funcionalidades de los teléfonos, pero con la meta de reemplazarlos al incluir la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Con esto, también se busca mezclar la funcionalidad y la estética y dejar de lado el celular por la realidad aumentada.

Si bien este año salió a la venta el modelo Ray-Ban Meta Smart Glasses, se espera que en los próximos meses lo haga la versión "Orion", que combina sus características tradicionales con otras funcionalidades holográficas.

Características de las gafas de META

En su portal oficial, META comparte las principales características de este producto, que actualmente tiene un precio base de 379 dólares. En detalle, las funciones más relevantes de las gafas inteligentes:

FotoJet (63).jpg Las gafas inteligentes de META