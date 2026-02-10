Los celulares desaparecerían en el año 2030: poco a poco ya avanza este dispositivo en el mercado
Se lanzó a la venta a inicios de 2024. Apple y META, las empresas que lo venden en sus tiendas.
El avance tecnológico y la dependencia de las personas con los dispositivos móviles hace que parezca cada vez más difícil volver a tener una vida sin celulares. No obstante, hace poco salió a la venta un producto que pondría en jaque su futuro y podría desaparecer en 2030. En detalle, qué aparato lo reemplazaría.
El encargado de difundir esta noticia fue Mark Zuckerberg, CEO de Meta, luego de sacar a la venta un nuevo producto para su empresa que compite mano a mano con los últimos de Apple. Ante esto, el empresario aseguró que los celulares dejarían de existir en los próximos años, y en su lugar llegaría otro que incorpora herramientas como la inteligencia artificial.
Los celulares desaparecerían en el año 2030
Zuckerberg posicionó a las gafas inteligentes como el próximo gran producto tecnológico en el corto plazo, mientras que los dispositivos móviles estarían llegando a su final como consecuencia de la falta de ideas y las limitaciones para incorporar nuevas funciones. El empresario considera que estos nuevos dispositivos son capaces de ofrecer experiencias más inmersivas y prácticas.
"Llegará un punto en el que tu smartphone estará más en tu bolsillo que fuera de él, creo que eso ocurrirá durante la década de 2030 y aunque podrás realizar la tarea de una forma más completa o mejor con tu teléfono, los usuarios optarán por la comodidad de las gafas para hacerlo. Se convertirán en la próxima gran plataforma informática", detalló al presentar las nuevas gafas inteligentes de Meta.
Este producto revolucionó el mercado desde que Apple presentó su modelo "Vision Pro" a inicios de 2024. Meses más tarde llegó el primer aparato que podría competirle: los Ray-Ban Meta Smart Glasses de META, aunque hay varias compañías trabajando en sus propios lentes tecnológicos.
Las gafas inteligentes de META
META tiene a la venta tres modelos de las gafas Ray-Ban Meta Smart Glasses. Actualmente, compiten con las fabricadas por Apple, dos de las más populares y con mayores registros de ventas en este rubro.
Según Zuckerberg, el objetivo de las gafas de META es igualar las funcionalidades de los teléfonos, pero con la meta de reemplazarlos al incluir la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Con esto, también se busca mezclar la funcionalidad y la estética y dejar de lado el celular por la realidad aumentada.
Si bien este año salió a la venta el modelo Ray-Ban Meta Smart Glasses, se espera que en los próximos meses lo haga la versión "Orion", que combina sus características tradicionales con otras funcionalidades holográficas.
Características de las gafas de META
En su portal oficial, META comparte las principales características de este producto, que actualmente tiene un precio base de 379 dólares. En detalle, las funciones más relevantes de las gafas inteligentes:
- Cámara HD: Toma fotos y graba videos de alta calidad de hasta 3 minutos con la cámara de 12 MP con ultra gran angular y el sistema de cinco micrófonos.
- Botón de captura: Con solo tocar un botón, toma fotos y graba videos de alta calidad.
- Altavoces de oído abierto: Los altavoces discretos ofrecen una experiencia de sonido envolvente para escuchar música y podcasts, con control de volumen adaptativo que se ajusta automáticamente a los sonidos del ambiente.
- Panel táctil: Controla toda la experiencia: toca para reproducir o pausar, desliza el dedo para ajustar el volumen o toca y mantén presionado para iniciar Spotify Tap y acceder directamente a la música.
- Duración de la batería: El elegante estuche de carga te permite disfrutar de hasta 4 horas de duración de la batería en una sola carga y hasta 36 horas con una carga completa (lentes recargables con hasta 4 horas de uso por carga y hasta 36 horas de uso con un estuche totalmente cargado).
