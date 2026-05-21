Cuánto cuesta ahora un iPhone 17 en Argentina: bajaron los precios desde mayo 2026

Luego de la eliminación de los aranceles a las importaciones, se redujo el precio del celular de Apple . ¿A cuánto se consigue ahora el iPhone 17 ?

A un año de comenzar con la reducción y posterior eliminación de los impuestos a la importación de tecnología , el Gobierno nacional celebró el impacto que tuvo esa medida en la baja de precio en distintos productos electrónicos, entre ellos el último iPhone . ¿Cuánto cuesta ahora un iPhone 17 en Argentina?

“Dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de iPhone en Argentina . Esto se debe a la rebaja de impuestos y a la eliminación de regulaciones comerciales . Lo que les permitió bajar el precio de venta final a tan solo un 30% por encima del precio en Estados Unidos”, explicaron desde el Gobierno.

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina tras la eliminación de impuestos

Según lo publicado por los agentes oficiales de Apple en el país, el iPhone 17 base de 256 GB tiene un valor de $2.299.990, lo que equivale a unos 1.631 dólares si se toma en cuenta el tipo de cambio actual de $1.410.

Una de las ventajas es que puede adquirirse en 3 cuotas sin interés de $766.663 o con un 10% de descuento pagando con tarjeta de débito o transferencia, lo que baja su precio a unos $2.069.991.

En tanto, el iPhone 17 Pro de 256 GB se puede conseguir a $3.199.990, unos 2.269 dólares, con la posibilidad de comprarlo en tres cuotas sin interés de $1.066.663,33 o con un 10% de descuento en un pago, quedando en $2.879.991.

Por último, el iPhone Pro Max, el modelo de mayor capacidad y prestaciones de toda la línea, trepa en su versión de 256 GB a $3.399.990, unos 2.411 dólares. También puede conseguirse en 3 cuotas sin interés de $1.133.330 por cuota o con pago contado con descuento que lo baja a $3.059.991.

En las versiones de mayor capacidad, el valor salta con fuerza: para el de 512 GB hay que agregar otros $600.000 al precio base; el de un TB sube $1.200.000 y el de 2 TB, añade $2.300.000 por encima del valor inicial.

iPhone 17 PRO. El iPhone 17 incorporó el color naranja cósmico como novedad.

Pese a la reducción de los aranceles, sigue habiendo claras diferencias con los precios del aparato en Estados Unidos. En la tienda oficial de la compañía de Estados Unidos, el iPhone 17 Pro se puede conseguir a 1.099 dólares (unos 1.549.590 pesos), mientras que el iPhone 17 Pro Max tiene un valor de 1.199 dólares (unos 1.690.590 pesos). Estos no son valores finales, ya que hay que sumarles los impuestos correspondientes a cada estado norteamericano.

Cómo es la línea del iPhone 17: todas las características

La última línea de smartphones de Apple incluye varias versiones que mantienen el compromiso de la marca con la innovación, el rendimiento y la sostenibilidad: