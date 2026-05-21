Préstamos personales de $50.000.000: cómo pedirlo y las tasas de interés en mayo 2026

Créditos bancarios: la opción más buscada para obtener financiamiento rápido y de forma online. ¿Cuáles son los 5 mejores bancos en mayo 2026 ?

En un contexto económico complejo, cada vez más personas recurren a los préstamos bancarios para cubrir gastos habituales, solucionar imprevistos, hacer remodelaciones en el hogar, afrontar proyectos personales o costear un viaje. Para esto, en mayo 2026 existen varias alternativas que permiten conseguir financiamiento rápido, simple y con trámite online , es decir, sin necesidad de asistir a una sucursal física.

En el mercado financiero, las opciones más atractivas en cuanto a créditos las ofrecen los bancos Galicia, BBVA y Nación, con posibilidad de solicitar hasta $50.000.000, acreditación ágil y devolución en cuotas fijas.

Otra de las ventajas es que los fondos son de libre disposición, por lo que la persona que tramite el préstamo puede utilizarlos para lo que guste.

Banco Nación: préstamos de hasta $50.000.000 en 72 cuotas

A través de su línea denominada “préstamo libre destino”, el Banco Nación (BNA) ofrece hasta $50.000.000 para quienes busquen financiamiento en pesos con cuotas fijas. Pueden pedirlo personas con actividad laboral y capacidad legal para contratar, solicitantes cuya edad al finalizar el crédito no supere la edad jubilatoria correspondiente; y jubilados, pensionados o retirados que no cobren haberes en la entidad (incluye pensiones vitalicias de guerra).

banco nacion app En el Banco Nación, los créditos personales se pueden tramitar 100% online.

La modalidad es en pesos, con liquidación bajo el sistema francés y se puede pagar en hasta 70 cuotas, con débito automático en tu caja de ahorros de la entidad. El importe de la cuota no debe superar el 30% del haber mensual.

Una de sus ventajas es que puede renovarse una vez cancelado al menos el 10% del total de cuotas, siempre que el cliente mantenga buen comportamiento de pago. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 74% para clientes que tengan “Cuenta Nación” y trepa al 91% para los demás. La solicitud puede hacerse online siguiendo estos pasos:

Ingresar al home banking o app.

Seleccionar la sección préstamos personales.

Elegir monto y plazo.

Revisar condiciones y tasas.

Confirmar para evaluación crediticia.

Banco Galicia: préstamos para clientes de hasta $30.400.000 en 72 meses

El Banco Galicia cuenta con una línea de créditos personales que permite pedir hasta un máximo de $30.400.000, con cuotas fijas y plazo de devolución que va desde los seis hasta los 72 meses, con amortización bajo el sistema francés. Los fondos también son de libre disposición y se acreditan de forma inmediata en la cuenta del solicitante, que debe ser cliente de la entidad, tener entre 18 y 80 años y un ingreso mensual de al menos $310.000.

Banco Galicia.jpg El Banco Galicia ofrece a sus clientes préstamos de hasta más de $30.000.000.

Entre sus beneficios, no tiene gastos administrativos de ortorgamiento, se puede solicitar 100% online y el primer vencimiento es a los 45 días. La TNA cambia según el perfil de la persona: para clientes Éminent es de 76%, para clientes Plus/Gold sube a 109% y para clientes Move salta a 132%.

La tasa definitiva se informa al momento de avanzar con la operación y también depende del análisis crediticio. Este es el paso a paso para pedirlo:

Ingresar a la App Galicia o a Online Banking con usuario y contraseña.

Dirigirse a la sección Préstamos - Nuevo Préstamo - Préstamo Personal.

Usar el simulador para elegir el monto y el plazo.

Confirmar la solicitud para recibir el dinero acreditado al instante.

BBVA: hasta $70.000.000 en sucursal a devolver en 72 meses

El Banco BBVA ofrece créditos de hasta $40.000.000 si se gestiona de manera online y hasta $70.000.000 si se tramita de forma presencial en una sucursal, con acreditación inmediata en la cuenta.

Pueden solicitarlo personas de entre 18 y 74 años, con ingresos mensuales de al menos $308.200 y determinada antigüedad laboral según la actividad: tres meses para los trabajadores en relación de dependencia que cobren sus haberes en la entidad, un año para quienes cobren en otro banco, un año para profesionales y dos años para comerciantes y autónomos.

La pericia caligráfico determinó que la firma del demandante no se correspondía con la que constaba en el legajo que selló el préstamo.jpg El BBVA ofrece un monto aún mayor si el préstamo se tramita de forma presencial en la sucursal.

El plazo de devolución va desde los seis hasta los 72 meses y se amortiza bajo el sistema francés, con posibilidad de cancelación sin recargo si no transcurrieron 180 días o el 25% del plazo pactado. La TNA se ubica en 129%. Para tramitarlo: