Adiós deudas: este banco tiene una línea de crédito especial para pagar y dejar de ser moroso

Ante la creciente morosidad , una de las principales entidades del país ofrece préstamos que permiten financiar todas las deudas en una única cuota.

Adiós deudas: este banco tiene una línea de crédito especial para pagar y dejar de ser morosos

La morosidad en Argentina sigue creciendo y marca nuevos récords históricos , tanto entre los bancos como en el sector fintech, donde los números son aún más alarmantes. Cada vez son más las familias que no llegan a pagar sus tarjetas de crédito o toman préstamos y no cuentan con los fondos para cancelarlos.

Ante esta situación, el Banco Nación (BNA ) ofrece una línea de crédito para consolidar deudas que permite unificar pasivos de tarjetas y préstamos en una cuota fija con un costo menor al de otros productos del sistema. Este financiamiento es ideal para cancelar deudas en situación regular o irregular no judicializada, siendo en la actualidad una de las herramientas más relevantes para ordenar las finanzas personales.

A diferencia de un crédito tradicional, este préstamo no se acredita en la cuenta del cliente , sino que el banco transfiere directamente los fondos a las entidades acreedoras , cancelando tarjetas de crédito o préstamos vigentes. De esta manera, el usuario pasa de tener múltiples obligaciones a afrontar una única cuota mensual . Al amortizarse bajo el sistema francés, se establecen pagos fijos a lo largo del tiempo.

Banco de la Nación Argentina (BNA).jpg El Banco Nación ofrece créditos para cancelar deudas a una de las mejores cuotas del mercado.

En tanto, la cuota resultante no puede superar aproximadamente entre el 30% y el 35% de los ingresos de los solicitantes, una medida que busca evitar un sobreendeudamiento mayor.

Pueden acceder a esta línea de financiamiento las personas humanas que perciban sus sueldos o jubilaciones con la entidad y registren deudas en situación regular o irregular con el sistema financiero. Entre las condiciones más importantes se encuentran que dichas deudas no deben estar judicializadas. También quedan excluidos aquellos que registren deudas con atrasos en Situación 5 o superior en los últimos 12 meses.

Cuánto cuesta financiarse para cancelar deudas con el préstamo del Banco Nación

Una de las grandes ventajas de esta línea de créditos son sus tasas de financiamiento, siendo de las más bajas del mercado. Dependiendo del perfil del cliente, rondan a partir del 60%, un nivel resulta significativamente más bajo que el de las tarjetas de crédito, que actualmente se mueven entre el 120% y el 150% anual.

El plazo máximo de devolución es de hasta 72 meses. Si se toma como referencia una deuda de $1.000.000, esto es lo que se pagará mensualmente de cuota dependiendo del plazo que se elija y tomando una tasa del 60%:

24 meses: $82.971

36 meses: $70.934

48 meses: $65.818

60 meses: $63.394

72 meses: $62.036

tarjeta-credito (1) (2) Cada vez más familias no logran pagar sus tarjetas de crédito o sus préstamos.

Qué documentos se deben presentar para solicitar el crédito

En forma adicional a la documentación habitual, se deberá presentar una nota o liquidación emitida por las entidades acreedoras donde se acredite fehacientemente la/s deuda/s que declara, la cual deberá contener:

Nombre, apellido y N° de documento o de CUIL/CUIT.

Importe de la deuda a cancelar.

Detalle completo de la cuenta de la entidad acreedora donde se debe transferir la suma adeudada para la cancelación (Banco, sucursal, N° de cuenta y titular).

Vigencia de la nota/liquidación (deberá verificarse que se cuente con una antelación mínima de 24 horas respecto de la fecha prevista para el desembolso de la operación).

La morosidad en Argentina, en cifras récord

Según datos del Banco Central (BCRA), la morosidad en Argentina en los primeros meses del 2026 alcanzó niveles récord, trepando al 11% con los bancos -la cifra más alta desde la crisis de 2001- y llegando hasta el 27% en los sectores fintech. Entre los principales motivos del creciente aumento en los incumplimientos de las obligaciones están la caída del poder adquisitivo y el repunte de la inflación, un combo que golpea tanto a las familias como a las pymes.