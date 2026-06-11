Los 2 productos clave para limpiar la Airfryer sin esfuerzo

Se trata de dos productos más que accesibles, que contribuyen para que la Airfryer quede impecable.

La freidora de aire -también conocida como Airfryer - es un electrodoméstico que nos permite cocinar o freír los alimentos sin la necesidad de sumergirlos en aceite. Sin embargo, no son pocos los que se preguntan cómo limpiarla y evitar de algún modo que este proceso resulte tan trabajoso. Aquí te presentamos a los dos productos -muy accesibles- que te ayudarán a que la Airfryer quede impecable.

El proceso de cocción mediante el uso de una Airfryer se logra a través de un sistema de circulación de aire caliente, que permite obtener ese resultado dorado y crujientes parecido al de las comidas cocidas en aceite.

Los dos productos clave que se necesitan para limpiar la Airfryer son el percarbonato de sodio y el agua caliente .

La freidora de aire -también conocida como Airfryer- es un electrodoméstico que nos permite cocinar o freír los alimentos sin la necesidad de sumergirlos en aceite.

A través de las redes sociales, Diego Fernández -ingeniero químico- compartió un procedimiento que ayuda a higienizar las freidoras de aire.

“Limpiar la olla freidora cuando está así, llena de grasa, es lo más fácil del mundo”, afirmó Fernández al referirse a la tarea de remover la acumulación de aceites y restos de comida quemada de la Airfryer.

La guía paso a paso para remover la suciedad de la Airfryer

Depositar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en la canasta de la Airfryer .

en la canasta de la . Este producto sólido se distribuye por el fondo mientras la rejilla interna permanece en su sitio. La presencia de la rejilla permite que la solución actúe sobre todas las piezas metálicas de forma simultánea.

sólido se distribuye por el fondo mientras la rejilla interna permanece en su sitio. La presencia de la rejilla permite que la solución actúe sobre todas las piezas metálicas de forma simultánea. Verter agua a una temperatura cercana al punto de ebullición sobre el polvo blanco. El contacto entre el líquido caliente y el compuesto químico genera una efervescencia inmediata que despega las partículas de suciedad.

a una temperatura cercana al sobre el polvo blanco. El contacto entre el líquido caliente y el compuesto químico genera una efervescencia inmediata que despega las partículas de suciedad. La mezcla de agua y el agente oxidante penetra en los orificios de la rejilla, donde las esponjas normales no llegan.

y el penetra en los orificios de la rejilla, donde las esponjas normales no llegan. La solución debe reposar durante 15 minutos exactos para que la emulsión de la suciedad sea completa. Durante este tiempo, el agua cambia su color y se vuelve turbia debido a la suspensión de las partículas de desecho.

cambia su color y se vuelve turbia debido a la suspensión de las partículas de desecho. En este intervalo, proceder a aplicar un desengrasante de cocina comercial sobre un paño de tela y limpiar la estructura externa de la unidad para remover las salpicaduras de aceite y el polvo que se adhiere al motor.

Descartar el líquido sucio en el fregadero de la cocina. El percarbonato de sodio corta y emulsiona la grasa.

freidora de aire.webp Los dos productos clave que se necesitan para limpiar la Airfryer son el percarbonato de sodio y agua caliente.

Cabe remarcar que este profesional resalta que el percarbonato de sodio posee una capacidad de desengrase mucho más fuerte en entornos de alta temperatura. Y puntualiza que el bicarbonato de sodio funciona para manchas leves, pero el percarbonato desintegra las capas de grasa más densas. Asimismo, el profesional recomienda este método para prolongar la vida útil de los materiales y asegurar una cocción libre de residuos antiguos.