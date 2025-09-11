Esta receta casera y natural es perfecta para remover la grasa de la cocina sin recurrir a productos químicos.

La mejor receta casera para remover la grasa de la cocina: cáscaras de naranja y vinagre, ¿cómo usarla?

Limpiar la grasa acumulada en la cocina es un dolor de cabeza . Para eliminarla, habitualmente se recurre a productos químicos que suelen ser costosos. Pero en el último tiempo creció la tendencia a reemplazarlos por ingredientes naturales y caseros . Entre las opciones más populares y efectivas se encuentran las cáscaras de naranja y el vinagre blanco.

Las cáscaras contienen aceites esenciales con propiedades desinfectantes y desengrasantes , dejando un aroma fresco y agradable. Por su lado, el vinagre blanco es un potente desinfectante y elimina grasa, hongos y bacterias , además de neutralizar olores. Esta mezcla es ideal para limpiar hornallas, azulejos, mesadas y campanas.

Para elaborar este limpiador casero, se necesitan las cáscaras de dos o tres naranjas , 500 ml. de vinagre blanco y un frasco con tapa . Una vez que se tengan estos ingredientes, el proceso es bastante simple, aunque requiere cumplir algunos pasos y tener algo de paciencia:

Colocar dentro del frasco las cáscaras. Preferentemente, deben ser frescas y sin restos de pulga o juego que pueda fermentar. Se recomienda que sean las cáscaras de al menos dos naranjas, pero la cantidad se puede ajustar según el vinagre que se utilice.

Llenar el frasco con vinagre hasta cubrir las cáscaras por completo. También se puede utilizar una botella u otro recipiente. Lo importante es que tenga tapa y quede completamente cerrado.

Cerrar el frasco y dejarlo reposar en un lugar oscuro y fresco durante al menos dos semanas. La maceración permite que los aceites esenciales de la naranja impregnen el vinagre, potenciando su capacidad de limpieza y dejando un aroma cítrico natural.

Una vez cumplido ese período de tiempo, colar la mezcla para retirar las cáscaras y pasar el líquido a un atomizador o recipiente de uso frecuente para limpiar.

Cómo usar el limpiador casero de cáscaras de naranja y vinagre blanco

Ya con la mezcla hecha, se rocía directamente sobre las superficies grasosas como cocinas, campanas extractoras, las paredes cercanas y los muebles. Es necesario dejar unos minutos para que actúe. Y luego se procede a frotar con una esponja o paño húmedo, sin necesidad de frotar demasiado ni usar artículos abrasivos.

Este producto también puede utilizarse en superficies como vidrio o azulejos, desinfectando y recuperando el brillo a la vez. Otro de los beneficios del desengrasante casero es que ayuda a neutralizar olores causados por restos de comida o grasa acumulada.

Otras recetas caseras para limpiar la cocina

Además de la mezcla de cáscaras de naranja y vinagre, existen otras recetas caseras que se pueden utilizar para limpiar una cocina:

Bicarbonato de sodio: es un excelente abrasivo suave y desodorizante, ideal para eliminar manchas difíciles y olores desagradables. Para que cumpla el objetivo, se espolvorea en la bacha, sobre la mesada o en el horno y se lo deja actuar por unos minutos. Luego se frota con una esponja húmeda.

Jugo de limón: su acidez natural ayuda a desinfectar y blanquear. Se puede usar directamente en las superficies o mezclarlo con bicarbonato para obtener una pasta para limpiar áreas específicas.

Sal gruesa y vinagre: es una gran alternativa para limpiar parrillas, sartenes y utensilios resistentes. Se espolvorea sal gruesa y se frota con un paño húmedo con vinagre para eliminar grasa y restos de comida.

Aceite de oliva y vinagre: una mezcla en partes iguales funciona muy bien para limpiar y dar brillo a distintos tipos de superficies, además de dejar un aroma agradable.

Cómo mantener una cocina limpia y reluciente

Con solo algunos hábitos diarios y de mantenimiento, se puede mantener una cocina reluciente sin la necesidad de limpiezas profundas: