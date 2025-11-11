El conmovedor llanto de un influencer al contar cómo atacaron a su abuela de 95 años

Se trata de Pablo Pizzurno quien se dedica a verificar suplementos dietarios. “Le preguntaron por mí, respondió que yo no vivía más ahí y le pegaron una piña”.

La denuncia de Pablo Pizzurno conmovió a miles de usuarios en redes sociales: el influencer contó entre lágrimas que su abuela de 95 años fue brutalmente atacada en su casa de Villa Ortúzar. La historia generó una ola de indignación y solidaridad, y llevó a que la Justicia porteña iniciara una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Según el relato del influencer que se dedica a verificar si los suplementos y alimentos nutricionales tienen la composición que dicen, su abuela fue golpeada por un grupo de desconocidos que tocó el timbre de su casa y preguntó por él.

“Tocaron el timbre de mi casa en Buenos Aires, donde ya no vivo. Mi abuela tiene 95 años y vive en la planta baja. Atendió, le preguntaron por mí, respondió que yo no vivía más ahí y le pegaron una piña. La golpearon y cayó al suelo ”, relató en un video que compartió en las tres cuentas distintas que posee en la red social.

El comovedor llanto de un influencer

En ese contexto, contó a sus seguidores que, por su actividad, comenzó a recibir amenazas de muerte, cartas documento e intentos de hackeo por parte de lo que él mismo denomina “la mafia de los suplementos”.

“Perdónenme. Yo les juro que hice todo, puse plata, tiempo, arriesgué un montón de cosas, inclusive la bronca que me da siempre que encima nos puteaban a nosotros cuando poníamos el lomo y la plata, tratando de hacer el único trabajo honesto real que hay.Pero se metieron con mi abuelita, mi abuelita me crió...”, expresó Pablo este lunes en un segundo video, antes de romper en llanto frente a la cámara de su celular.

Y concluyó: “Son unos hijos de p..., loco. Me escriben todo el tiempo, me llaman, me quieren inventar cosas, me vuelven loco. Se metieron con mi familia, mi familia ahora tiene miedo. Yo ya estoy muy cerca de saber quién están detrás de todo esto. Vamos a dejar que avancen las investigaciones, pero por pedido de mi familia yo me tengo que alejar de todo esto”.

Fuentes policiales precisaron que personal de la Comisaría Vecinal 15 C de la Policía de la Ciudad interviene para esclarecer el presunto ataque.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7, a cargo de Hugo De Sancti, Secretaría de Alejandra García.

Las fuentes detallaron que, cuando la Policía fue a la casa de la mujer, encontró al influencer. “Dijo que no quería hacer la denuncia, que él y su abuela estaban bien”, indicaron.

Este martes, el fiscal De Sanctis pidió que ese expediente sea tratado como sumario para entrevistar a la víctima y, de esta manera, reconstruir los hechos.

Los intentos de extorsión al influencer

Angustiado, Pizzurno también habló sobre la presunta falta de interés de los medios de comunicación y funcionarios de la política nacional frente a los análisis de la composición de los distintos suplementos deportivos.

“No pretendo que me vean llorar en redes. Les pido perdón. Ni un medio me quiso escuchar en dos años, ni un político ayudar. Gasté muchísimo dinero de mi bolsillo. Y dediqué muchísimo tiempo y trabajo”, lamentó. Y en ese mismo posteo, anunció: “Pero por pedido de mi familia, me voy a alejar del proyecto suplemento y alimento”.

En ese sentido, Pablo reveló que a diario recibe numerosos mensajes intimidatorios e intentos de extorsión, por lo cual su teléfono celular ya se encuentra intervenido.

“Estoy trabajando con el fiscal para poder avanzar en la investigación. Pero en esto pueden caer dueños de empresas de suplementos y un influencer muy muy famoso, que tiene un equipo atrás muy grande”, avisó en otro posteo.