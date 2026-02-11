Un conocido influencer de viajes fue víctima de un robo en Villa La Angostura

El influencer de viajes Fernando Ressia , cuyo canal de YouTube tiene más de 300.000 suscriptores , llegó a Villa La Angostura y lo bautizó como uno de los lugares más lindos que estuvo en sus vacaciones en la Patagonia. Sin embargo, la tranquilidad de su estadía se vio interrumpida por un hecho de seguridad del que fue víctima.

Según relató el propio Ressia, mientras se encontraba disfrutando del río Correntoso, delincuentes forzaron la cerradura de su vehículo y sustrajeron del interior un valioso drone y un lente de cámara fotográfica, elementos de alto valor económico y fundamentales para su trabajo como creador de contenidos.

En un primer momento, el damnificado no advirtió lo sucedido , ya que el automóvil presentaba fallas previas en el cierre centralizado, lo que lo llevó a pensar que se trataba de un desperfecto habitual.

Fernando Ressia influencer viajes (2)

"Cuando volví al estacionamiento la alarma estaba sonando, pero pensé que se había activado sola, porque el auto es viejo y suele fallar. Después me di cuenta de que habían violentado la cerradura y me habían robado", explicó visiblemente angustiado.

Ressia señaló que el robo fue rápido y selectivo. En el interior del vehículo había otros objetos de valor, como una cámara Sony, billetera y anteojos de sol, que no fueron sustraídos. "Claramente abrieron el auto, vieron qué sacar y eligieron el drone y el lente. Es un golpe durísimo, porque el drone es carísimo y es una herramienta clave para los videos que hago. Le suma muchísimo al contenido y ahora todo eso se pierde", lamentó.

El turista remarcó además que eligió dejar sus equipos en el vehículo por considerarlo el lugar más seguro, ya que se encuentra acampando para reducir costos. "Uno piensa que dentro del auto las cosas están más protegidas. Encima era un lugar con movimiento, con otros autos y gente alrededor. Por eso resulta incomprensible que esto pase en una localidad que se muestra tan linda y tan familiar", expresó.

Fernando Ressia influencer viajes

El mensaje del influencer a los ladrones

"Si los ladrones están viendo esto, no sé qué van a hacer con esto, pero les deseo que puedan encaminar su vida y dedicarse a algo honesto. Hay muchas formas de ganarse la vida sin joder a los demás. Deben ser unas personas miserables, que deben tener un entorno malísimo, deben haber tenido muy poco cariño y estar muy mal espiritual y de la cabeza como para dedicarse a arruinarle las vacaciones a personas", expresó el influencer.

"Encima yo vengo con ganas de mostrar el país, mostrarlo positivo. Odio tener que dar estas noticias, lo odio", dijo. "Estoy tan amargado que me cuesta seguir con el video. Por suerte me quedó esta camarita que me compré, que estoy re contento porque la tenía encima", agregó.

El hecho no solo generó un importante perjuicio económico, sino también un fuerte impacto emocional. "La mayor angustia es la sensación de inseguridad. Este viaje venía siendo hermoso y de golpe te encontrás con esto que te arruina todo. Estoy muy amargado y no sé si seguir el viaje o volverme a San Luis, porque las pérdidas económicas ya son enormes", señaló.

Este preocupante hecho vuelve a poner el reflector sobre la seguridad en zonas turísticas y cómo estos delitos tienen la capacidad de alterar no solo individualmente a las victimas de los robos, sino también a la imagen de los destinos.