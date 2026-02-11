El ICE será el encargado de la seguridad en el Mundial 2026: temen por deportaciones de hinchas

El anuncio fue realizado por Todd Lyons, director interino del ICE, durante una audiencia ante la Cámara de Representantes.

El ICE se encargará de la seguridad en el Mundial 2026.

El gobierno de Estados Unidos confirmó que el controversial Servicio de Inmigración y Aduanas ( ICE ) tendrá un rol central en la seguridad del Munidal 2026 , que se disputará entre el 11 de junio y 19 de julio en sedes de EE.UU., México y Canadá.

Según informó Clarín, la decisión generó críticas en el Congreso y preocupación entre organizaciones de aficionados por posibles detenciones y deportaciones durante el evento.

El anuncio fue realizado por Todd Lyons, director interino del ICE, durante una audiencia ante la Cámara de Representantes.

ICE apta portada

El rol del ICE en el Mundial

“ICE, específicamente en las investigaciones de seguridad nacional, es una parte clave del aparato general de seguridad para la Copa del Mundo”, afirmó Lyons ante el panel legislativo.

El funcionario sostuvo que el organismo está “comprometido a garantizar la seguridad de todos los participantes y visitantes” durante el torneo.

El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en Estados Unidos. Se espera la llegada de cientos de miles de visitantes extranjeros.

Críticas en el Congreso y advertencias

Según la información que recopiló el mismo medio, durante la audiencia, la representante demócrata Nellie Pou, cuyo distrito incluye el MetLife Stadium, sede de ocho partidos entre ellos la final, cuestionó la medida.

“¿Se da cuenta de que si los fans sienten que van a ser encarcelados injustamente o expulsados injustamente, eso va a perjudicar todo este proceso?”, planteó la legisladora.

image

Lyons respondió que el organismo trabajará para que el evento sea “seguro y protegido”.

Organizaciones como Football Supporters Europe (FSE) manifestaron estar “extremadamente preocupadas” por el despliegue de fuerzas federales en el torneo.

Contexto político y operativo

El ICE estuvo en el centro del debate en los últimos meses por el incremento de operativos migratorios en distintas ciudades del país.

Según datos del Deportation Data Project, en Missouri, estado donde la selección argentina tendrá su base en Kansas City, las detenciones aumentaron 76% en 2025 respecto del año anterior. Uno de cada tres arrestos se registró en el área metropolitana de Kansas City.

Según un análisis del medio Dallas Morning News, en Dallas, otra de las sedes donde jugará Argentina, más de 12 mil personas fueron detenidas por ICE en 2025. El 62% de los arrestados no tenía condenas penales previas.

Postura oficial y sedes

Desde el Departamento de Seguridad Interior señalaron en enero que las agencias federales trabajarán para ofrecer “una experiencia de clase mundial, fluida y segura”.

La portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, aseguró días atrás que “Estados Unidos sigue siendo un país abierto al turismo” y que el foco está puesto en quienes no cumplen la legislación migratoria vigente.

Portavoz depto de estado eeuu

Algunos alcaldes de ciudades sede, como Andre Dickens en Atlanta, expresaron su expectativa de que cualquier actividad federal sea “imperceptible” durante el torneo.

La agencia surgió de la fusión de áreas del antiguo Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración y Naturalización, con el objetivo de reforzar el control migratorio dentro del territorio estadounidense. Actualmente, ICE cuenta con más de 20.000 agentes y personal de apoyo, distribuidos en más de 400 oficinas dentro y fuera del país, y maneja un presupuesto anual cercano a los 8.000 millones de dólares.