Una aerolínea anunció más vuelos para el Mundial 2026: más de 20 vuelos por semana

Durante la Copa del Mundo, las líneas aéreas redefinen sus planes de vuelo. Se trata de un aumento del 30% en su capacidad respecto a la temporada del 2025.

Una aerolínea sumará nuevas frecuencias entre Buenos Aires y los Estados Unidos, permitiendo que más hinchas argentinos viajen y apoyen a la selección durante la disputa del Mundial 2026 entre junio y julio.

La aerolínea tiene previsto operar hasta 28 vuelos semanales desde Capital Federal durante las semanas de la competencia más importante del fútbol. Saliendo desde el Aeropuerto de Ezeiza, será American Airlines quien aumentará un 30% su capacidad respecto a la temporada del 2025.

La compañía aérea prevé reforzar la ruta hacia Nueva York (JFK), utilizando el Boeing 777-300, una aeronave con capacidad para 304 pasajeros. También la conexión entre Buenos Aires y Miami (MIA) tendrá un aumento en la frecuencia, con la suma de tres vuelos extra cada semana.

Por otra parte, se mantendrá cuatro vuelos semanales directos entre Buenos Aires y Dallas Fort Worth (DFW). Pese a que está pensado para el Mundial 2026, la compañía aérea ofrece estas frecuencias a partir del 28 de marzo hasta el 24 de octubre.

American Airlines

Cómo serán las conexiones que brinda la aerolínea American Airlines

Buenos Aires-Miami tendrá un aumento en la frecuencia, con la suma de tres vuelos extra cada semana. De este modo, la ruta pasará a contar con hasta tres vuelos diarios, lo que implica una mejora en la oferta de horarios y alternativas para quienes viajen hacia el sur de Florida. Las nuevas frecuencias serán los martes, jueves y sábados, en comparación con el cronograma anterior. Llegarán así a 17 vuelos semanales.

Asimismo, American Airlines mantendrá cuatro vuelos semanales directos entre Buenos Aires y Dallas Fort Worth (DFW), fortaleciendo así la conectividad entre Argentina y uno de los principales centros de operaciones de la aerolínea en Estados Unidos.

La ruta había concluido su operación de verano el 28 de marzo del año pasado, pero ahora volverá a estar activa de manera temporal.

"En American, estamos orgullosos de seguir conectando Argentina con los Estados Unidos y más allá, y esperamos continuar nuestro impulso el próximo año con un calendario récord, reforzando nuestra posición como la aerolínea estadounidense líder en el país", habían afirmado desde la línea aérea.

Cabe destacar que la Selección Argentina jugará dos de sus partidos en Dallas, por lo que esa conexión directa podría facilitar la llegada de los hinchas en gran medida pensando en que las tribunas estarán colmadas de fanáticos para la Copa del Mundo.

Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección

El Gobierno nacional anunció este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán de forma abierta y gratuita todos los partidos de la Selección Argentina durante el próximo Mundial. La decisión, confirmada por la Secretaría de Medios, garantiza que los hinchas de cada rincón del país, desde las grandes capitales hasta los parajes más alejados del interior neuquino, puedan seguir el camino de la Scaloneta sin costo adicional.

La medida se oficializó tras intensas negociaciones por los derechos de transmisión. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el derecho de acceso universal a contenidos informativos de interés relevante, como lo es la participación del conjunto nacional en la cita máxima del fútbol.