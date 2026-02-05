Video de la tragedia en Isidro Casanova: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre

La víctima tenía 37 años y estaba junto a su mujer e hijas cuando sucedió el hecho. El conductor quedó imputado por homicidio culposo.

Un dramático episodio conmocionó a la localidad bonaerense de Isidro Casanova cuando un joven de 18 años perdió el control de su vehículo y atropelló a varias personas que se encontraban sobre la calle. Como consecuencia, un hombre de 37 años murió horas después en el hospital Dr. Diego Paroissien.

El siniestro ocurrió este martes alrededor de las 19 en la intersección de las calles Anatole France y Danubio , en la ciudad que pertenece al partido de La Matanza . La víctima fatal fue identificada como Edwin Edgar Huaranca , quien al momento del suceso se encontraba de espaldas al tránsito junto a su pareja, luego de estacionar su auto para abrir el baúl.

Según quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, el automóvil Peugeot 208 negro apareció fuera de control y los impactó de costado. Huaranca resultó aplastado contra su propio vehículo, mientras que su esposa logró amortiguar el golpe contra una camioneta utilitaria y cayó sobre la vereda, evitando lesiones de gravedad.

Luego de recibir un llamado en el 911, efectivos de la Comisaría San Alberto de la Policía Bonaerense acudieron al lugar. Todos los afectados fueron trasladados en ambulancia al hospital Paroissien, donde los médicos intentaron salvar la vida del hombre, pero falleció a causa de las graves lesiones sufridas. Su mujer se encuentra fuera de peligro, mientras que otro conductor involucrado solo presentó heridas superficiales.

Imputado por homicidio culposo

En una primera instancia, la fiscal del caso Mariana Sogno, titular de la UFI N.° 6, imputó al conductor por lesiones culposas. Sin embargo, luego de confirmarse la muerte de Huaranca, la causa fue recaratulada como homicidio culposo.

La fiscalía ordenó diversas medidas para esclarecer la mecánica del hecho, entre ellas la toma de testimonios, el análisis de las cámaras de seguridad, el secuestro de los vehículos involucrados y la recopilación de las historias clínicas.

Un término desgarrador

Luego de la tragedia, Norma, esposa de la víctima, dialogó con Infobae y contó las horas previas al choque. En su relato aseguró que presenció el hecho junto a sus hijas, quienes fueron resguardadas por una vecina.

"Fuimos a retirar unas cosas a la casa de un amigo", contó con profunda conmoción al recordar el momento del impacto. La mujer se enteró de la muerte de su esposo luego de salir del hospital.

El joven que causó el accidente bajó del auto y se quedó junto a las víctimas hasta que llegó la Policía y fue puesto a disposición de la Justicia.

La investigación por la muerte de Huaranca continúa para determinar qué provocó que el joven perdiera el control del auto y establecer eventuales responsabilidades en una tragedia que volvió a poner en foco los riesgos al volante.