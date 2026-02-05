Sueldo de empleada doméstica por 4 horas de lunes a viernes: ¿cuánto cobran?

Según lo consignó la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), este es el sueldo de una empleada doméstica que trabaja 4 horas diarias de lunes a viernes.

Desde comienzos de 2026, rigen nuevos valores para los distintos salarios de las empleadas domésticas . Así lo consignó la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ), el gremio que representa a las trabajadoras del sector. Entonces, ¿cuál es el sueldo de una empleada doméstica que trabaja 4 horas diarias de lunes a viernes?

Cabe recordar que, a principios de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial para las mencionadas trabajadoras . Así, los salarios de las empleadas domésticas recibieron un incremento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025. En consecuencia, la Upacp dio a conocer la escala salarial correspondiente a 2026.

En 2026, el salario mensual de una empleada doméstica que trabaja 4 horas diarias de lunes a viernes es:

Los salarios de las empleadas domésticas recibieron un incremento del 1,4 por ciento para noviembre de 2025 y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025.

260.010 pesos -con retiro-

y 279.620 -sin retiro-.

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a las trabajadoras del sector. En esta categoría, el denominado personal para tareas generales es el que efectúa prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

El salario por hora de las empleadas domésticas agrupadas en esta categoría es el siguiente:

Con retiro

Hora $3.250,13.

Mensual: $398.722,14.

Sin retiro

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

En el Convenio Colectivo se indica que para aquellos trabajadores y trabajadoras comprendidos en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva mensual, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva por hora.

Así, quienes trabajan 4 horas diarias de lunes a viernes totalizan un total de 20 horas semanales (80 horas mensuales).

Por otra parte, según el Convenio que nuclea a las empleadas domésticas, se establece un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales. Este adicional se abonará mensualmente a partir del 1° de septiembre de 2021. El tiempo de servicio a los fines de este adicional por antigüedad comenzará a computarse a partir del 1° de septiembre del año 2020, sin efecto retroactivo.

Asimismo, este Convenio prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Empleadas domésticas. Sueldo.jpg En 2026, el salario mensual mínimo de una empleada doméstica que trabaja 4 horas diarias de lunes a viernes oscila entre 260.010 pesos -con retiro- y 279.620 -sin retiro-.

Escala empleadas domésticas febrero 2026

En enero de 2026, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.895,56.

Mensual: $485.961,09.

Sin retiro

Hora: $4.254,05.

Mensual: $539.711,97.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.696,15.

Mensual: $452.478,51.

Sin retiro

Hora: $4.039,45.

Mensual: $502.101,03.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

Sin retiro